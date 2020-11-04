КОНТЕ: «На кону еще 9 очков, Интер может побороться за проход в плей-офф»

В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл миланский «Интер» (3:2). Наставник итальянского клуба Антонио Конте прокомментировал игру так:

«Я думаю, что такие матчи необходимы для роста нашей команды. Мы должны идти своим собственным путем. Я не знаю, сколько команд могут сыграть, как мы это сделали сегодня здесь, в Мадриде. Результаты, которые мы получили, – не тот, который мы хотим, но это также важный урок для нас.

Детали имеют решающее значение на этом уровне, и нам нужно делать все идеально, если хотим выигрывать такие игры. Однако менталитет команды меня очень радует. Мы растем в геометрической прогрессии, на мой взгляд. Мадрид относился к этой игре как к финалу, но мы играли с ними наравне.

На мой взгляд, мы растем, команда играет уверенно, независимо от соперников, с которыми мы сталкиваемся. На кону еще 9 очков, я думаю, мы все еще можем бороться за проход в плей-офф. Нам также нужно немного больше удачи. Я думаю, что мы заслужили больше очков в первых трех играх».