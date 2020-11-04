КОНТЕ: «На кону еще 9 очков, Интер может побороться за проход в плей-офф»

Наставник итальянского клуба прокомментировал игру против «Реала»

  • 04.11.2020 03:59
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  • 1 комментарий
КОНТЕ: «На кону еще 9 очков, Интер может побороться за проход в плей-офф»
© УЕФА. Антонио Конте

В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл миланский «Интер» (3:2). Наставник итальянского клуба Антонио Конте прокомментировал игру так: 

«Я думаю, что такие матчи необходимы для роста нашей команды. Мы должны идти своим собственным путем. Я не знаю, сколько команд могут сыграть, как мы это сделали сегодня здесь, в Мадриде. Результаты, которые мы получили, – не тот, который мы хотим, но это также важный урок для нас.

Детали имеют решающее значение на этом уровне, и нам нужно делать все идеально, если хотим выигрывать такие игры. Однако менталитет команды меня очень радует. Мы растем в геометрической прогрессии, на мой взгляд. Мадрид относился к этой игре как к финалу, но мы играли с ними наравне.

На мой взгляд, мы растем, команда играет уверенно, независимо от соперников, с которыми мы сталкиваемся. На кону еще 9 очков, я думаю, мы все еще можем бороться за проход в плей-офф. Нам также нужно немного больше удачи. Я думаю, что мы заслужили больше очков в первых трех играх».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.11.2020 04:46
    0
    Конте в Италии считают евронеудачником, никто не верит, что он из группы выйдет
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.11.2020 04:46
    0
    Конте в Италии считают евронеудачником, никто не верит, что он из группы выйдет
    Ссылка
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