ФОТО. Как Суарес подсматривал в монитор VAR, за что получил желтую карточку

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес получил уникальную желтую карточку в гостевом матче Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1).

В первом тайме хавбек «Атлетико» Эктор Эррера сыграл рукой в своей штрафной. Главный арбитр встречи Бенуа Бастьен воспользоваться монитором VAR.

В это время к монитору прибежал Луис Суарес и стал подсматривать за картинкой. Рефери показал уругвайцу за это желтую карточку и поставил пенальти в ворота испанской команды, который был реализован.

ФОТО. Желтая карточка Суаресу за подглядывание в систему VAR.

ВИДЕО. Пенальти для «Локомотива» за игру рукой Эктора Эрреры.