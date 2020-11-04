ФОТО. Как Суарес подсматривал в монитор VAR, за что получил желтую карточку

Нападающий «Атлетико» получил уникальный горчичник в игре с «Локомотивом»

  • 04.11.2020 04:19
  • 185 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Как Суарес подсматривал в монитор VAR, за что получил желтую карточку
© Twitter

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес получил уникальную желтую карточку в гостевом матче Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1).

В первом тайме хавбек «Атлетико» Эктор Эррера сыграл рукой в своей штрафной. Главный арбитр встречи Бенуа Бастьен воспользоваться монитором VAR.

В это время к монитору прибежал Луис Суарес и стал подсматривать за картинкой. Рефери показал уругвайцу за это желтую карточку и поставил пенальти в ворота испанской команды, который был реализован.

ФОТО. Желтая карточка Суаресу за подглядывание в систему VAR.

 

ВИДЕО. Пенальти для «Локомотива» за игру рукой Эктора Эрреры.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.11.2020 04:31
    +1
    Суарес - конь с яйцами. То ухо отгрызет, то в монитор палит.. После футбола может заняться карьерой комика
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.11.2020 04:31
    +1
    Суарес - конь с яйцами. То ухо отгрызет, то в монитор палит.. После футбола может заняться карьерой комика
    Ссылка
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