ФОТО. Как Суарес подсматривал в монитор VAR, за что получил желтую карточку

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес получил уникальную желтую карточку в гостевом матче Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1).
В первом тайме хавбек «Атлетико» Эктор Эррера сыграл рукой в своей штрафной. Главный арбитр встречи Бенуа Бастьен воспользоваться монитором VAR.
В это время к монитору прибежал Луис Суарес и стал подсматривать за картинкой. Рефери показал уругвайцу за это желтую карточку и поставил пенальти в ворота испанской команды, который был реализован.
ФОТО. Желтая карточка Суаресу за подглядывание в систему VAR.
ВИДЕО. Пенальти для «Локомотива» за игру рукой Эктора Эрреры.
Источник — Sport.ua
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