Хуже еще не было. Шахтер побил домашний антирекорд Динамо

Донецкий «Шахтер», уступив со счетом 0:6 менхенгладбахской «Боруссии», стал автором самого крупного домашнего поражения украинских клубов в еврокубках. Прежний антирекорд принадлежал «Динамо», которое в марте 2019 года в 1/8 финала Лиги Европы проиграло в родных стенах «Челси» – 0:5.

Между тем горняки стали 10-м клубом в истории, потерпевшим на своем поле поражение с разницей в 6 мячей в основном турнире Лиги чемпионов. К слову, украинцы в этом турнире дома ранее больше трех голов соперникам не уступали.

Не обошлось на НСК «Олимпийский» и без не очень радостных «юбилеев». Так, «Шахтер» потерпел 30-е крупное поражение в еврокубках, в том числе 20-е в Лиге чемпионов, а украинские клубы 10-й раз проиграли немцам в родных стенах. Мяч, забитый Ларсом Штиндлем, оказался 1300-м, пропущенным нашими командами в еврокубках, и 200-м, побывавшим в воротах горняков в Лиге чемпионов. А гол Рами Бенсебайни стал 500-м, пропущенным украинцами во всех турнирах на своем поле.

Самые крупные поражения украинских клубов в еврокубках

Дата Клуб Ранг Стадия Соперник Счет 03.10.2002 Металлург Д КУ Р1 Вердер (г) 0:8 11.03.2015 Шахтер ЛЧ 1/8 Бавария (г) 0:7 07.11.2018 Шахтер ЛЧ ГТ Манчестер Сити (г) 0:6 03.11.2020 Шахтер ЛЧ ГТ Боруссия М (д) 0:6 01.04.1992 Динамо КЧ ГТ Бенфика (г) 0:5 28.09.2000 Кривбасс КУ Р1 Нант (г) 0:5 01.11.2001 ЦСКА КУ Р2 Брюгге (г) 0:5 24.09.2002 Динамо ЛЧ ГТ1 Ювентус (г) 0:5 14.03.2019 Динамо ЛЕ 1/8 Челси (д) 0:5 17.08.2020 Шахтер ЛЕ 1/2 Интер (н) 0:5

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.

Самые крупные домашние поражения в основном турнире Лиги чемпионов