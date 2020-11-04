Хуже еще не было. Шахтер побил домашний антирекорд Динамо

Донецкий «Шахтер», уступив со счетом 0:6 менхенгладбахской «Боруссии», стал автором самого крупного домашнего поражения украинских клубов в еврокубках. Прежний антирекорд принадлежал «Динамо», которое в марте 2019 года в 1/8 финала Лиги Европы проиграло в родных стенах «Челси» – 0:5.
Между тем горняки стали 10-м клубом в истории, потерпевшим на своем поле поражение с разницей в 6 мячей в основном турнире Лиги чемпионов. К слову, украинцы в этом турнире дома ранее больше трех голов соперникам не уступали.
Не обошлось на НСК «Олимпийский» и без не очень радостных «юбилеев». Так, «Шахтер» потерпел 30-е крупное поражение в еврокубках, в том числе 20-е в Лиге чемпионов, а украинские клубы 10-й раз проиграли немцам в родных стенах. Мяч, забитый Ларсом Штиндлем, оказался 1300-м, пропущенным нашими командами в еврокубках, и 200-м, побывавшим в воротах горняков в Лиге чемпионов. А гол Рами Бенсебайни стал 500-м, пропущенным украинцами во всех турнирах на своем поле.
Самые крупные поражения украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Клуб
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
03.10.2002
|
Металлург Д
|
КУ
|
Р1
|
Вердер (г)
|
0:8
|
11.03.2015
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
1/8
|
Бавария (г)
|
0:7
|
07.11.2018
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (г)
|
0:6
|
03.11.2020
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Боруссия М (д)
|
0:6
|
01.04.1992
|
Динамо
|
КЧ
|
ГТ
|
Бенфика (г)
|
0:5
|
28.09.2000
|
Кривбасс
|
КУ
|
Р1
|
Нант (г)
|
0:5
|
01.11.2001
|
ЦСКА
|
КУ
|
Р2
|
Брюгге (г)
|
0:5
|
24.09.2002
|
Динамо
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Ювентус (г)
|
0:5
|
14.03.2019
|
Динамо
|
ЛЕ
|
1/8
|
Челси (д)
|
0:5
|
17.08.2020
|
Шахтер
|
ЛЕ
|
1/2
|
Интер (н)
|
0:5
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.
Самые крупные домашние поражения в основном турнире Лиги чемпионов
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
03.11.2010
|
Жилина Словакия
|
Марсель Франция
|
0:7
|
21.10.2014
|
БАТЭ Беларусь
|
Шахтер Украина
|
0:7
|
17.10.2017
|
Марибор Словения
|
Ливерпуль Англия
|
0:7
|
14.08.2020
|
Барселона Испания
|
Бавария Германия
|
2:8
|
07.12.2011
|
Динамо З Хорватия
|
Лион Франция
|
1:7
|
21.10.2014
|
Рома Италия
|
Бавария Германия
|
1:7
|
14.09.2016
|
Легия Польша
|
Боруссия Д Германия
|
0:6
|
21.11.2017
|
АПОЭЛ Кипр
|
Реал Испания
|
0:6
|
26.11.2019
|
Црвена Звезда Сербия
|
Бавария Германия
|
0:6
|
03.11.2020
|
Шахтер Украина
|
Боруссия М Германия
|
0:6
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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