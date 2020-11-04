Хуже еще не было. Шахтер побил домашний антирекорд Динамо

Это самое крупное поражение в еврокубках дома среди украинских клубов

  • 04.11.2020 02:59
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  • 4 комментария
Хуже еще не было. Шахтер побил домашний антирекорд Динамо
© УЕФА

Донецкий «Шахтер», уступив со счетом 0:6 менхенгладбахской «Боруссии», стал автором самого крупного домашнего поражения украинских клубов в еврокубках. Прежний антирекорд принадлежал «Динамо», которое в марте 2019 года в 1/8 финала Лиги Европы проиграло в родных стенах «Челси» – 0:5.

Между тем горняки стали 10-м клубом в истории, потерпевшим на своем поле поражение с разницей в 6 мячей в основном турнире Лиги чемпионов. К слову, украинцы в этом турнире дома ранее больше трех голов соперникам не уступали.

Не обошлось на НСК «Олимпийский» и без не очень радостных «юбилеев». Так, «Шахтер» потерпел 30-е крупное поражение в еврокубках, в том числе 20-е в Лиге чемпионов, а украинские клубы 10-й раз проиграли немцам в родных стенах. Мяч, забитый Ларсом Штиндлем, оказался 1300-м, пропущенным нашими командами в еврокубках, и 200-м, побывавшим в воротах горняков в Лиге чемпионов. А гол Рами Бенсебайни стал 500-м, пропущенным украинцами во всех турнирах на своем поле.

Самые крупные поражения украинских клубов в еврокубках

Дата

Клуб

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

03.10.2002

Металлург Д

КУ

Р1

Вердер (г)

0:8

11.03.2015

Шахтер

ЛЧ

1/8

Бавария (г)

0:7

07.11.2018

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (г)

0:6

03.11.2020

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Боруссия М (д)

0:6

01.04.1992

Динамо

КЧ

ГТ

Бенфика (г)

0:5

28.09.2000

Кривбасс

КУ

Р1

Нант (г)

0:5

01.11.2001

ЦСКА

КУ

Р2

Брюгге (г)

0:5

24.09.2002

Динамо

ЛЧ

ГТ1

Ювентус (г)

0:5

14.03.2019

Динамо

ЛЕ

1/8

Челси (д)

0:5

17.08.2020

Шахтер

ЛЕ

1/2

Интер (н)

0:5

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд.

Самые крупные домашние поражения в основном турнире Лиги чемпионов

Дата

Клуб

Соперник

Счет

03.11.2010

Жилина Словакия

Марсель Франция

0:7

21.10.2014

БАТЭ Беларусь

Шахтер Украина

0:7

17.10.2017

Марибор Словения

Ливерпуль Англия

0:7

14.08.2020

Барселона Испания

Бавария Германия

2:8

07.12.2011

Динамо З Хорватия

Лион Франция

1:7

21.10.2014

Рома Италия

Бавария Германия

1:7

14.09.2016

Легия Польша

Боруссия Д Германия

0:6

21.11.2017

АПОЭЛ Кипр

Реал Испания

0:6

26.11.2019

Црвена Звезда Сербия

Бавария Германия

0:6

03.11.2020

Шахтер Украина

Боруссия М Германия

0:6
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 04.11.2020 04:38
    0
    Нефартовий цей стадіон для укр команд. Дінамо з челсі опозорилося, тепер шахта. Чекаємо продовження з реалом дома і барсою). Горе-командочки наші
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 04.11.2020 03:59
    +1
    sharapenkobrevno, 04.11.2020 03:18
    Это самое крупное поражение в еврокубках дома
    ___
    условно дома
    Олимпийский уже не ваш?
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 04.11.2020 03:18
    -3
    Это самое крупное поражение в еврокубках дома
    ___
    условно дома
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.11.2020 03:14
    0
    Ну выхватили и выхватили И барса и Реал и другие выхватывали.Вчера обыграли Реал сегодня проиграли.Может завтра снова будет победа.Мяч круглый.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 04.11.2020 03:59
    +1
    sharapenkobrevno, 04.11.2020 03:18
    Это самое крупное поражение в еврокубках дома
    ___
    условно дома
    Олимпийский уже не ваш?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 04.11.2020 04:38
    0
    Нефартовий цей стадіон для укр команд. Дінамо з челсі опозорилося, тепер шахта. Чекаємо продовження з реалом дома і барсою). Горе-командочки наші
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.11.2020 03:14
    0
    Ну выхватили и выхватили И барса и Реал и другие выхватывали.Вчера обыграли Реал сегодня проиграли.Может завтра снова будет победа.Мяч круглый.
    Ссылка
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