ВИДЕО. Как Серхио Рамос забил 100-й гол в карьере за Реал

В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл миланский «Интер» (3:2).
«Реал» в середине первого тайма удвоил преимущество после гола Серхио Рамоса (2:0). При этом защитник «галактикос» забил 100-й гол за мадридскую команду.
ВИДЕО. 100-й гол Серхио Рамоса за мадридский «Реал»
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Источник — Футбол 1/2/3
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