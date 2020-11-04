Марко РОЗЕ: «6:0 – необычный счет для Шахтера. Ответная игра будет другой»

Наставник менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал победу своей команды в 3-м туре Лиги чемпионов:
– Ваша команда продемонстрировала прессинг, запредельную реализацию, хорошие действия в атаке и надежную оборону. Это идеальная игра «Боруссии» Марко Розе?
– Мы заработали три очка, забив шесть мячей и не пропустив ни одного. Реализовали много моментов, показав правильную игру во многих ситуациях. Конечно, остаются детали, но их разберем позже. Это наш день. На выезде в Лиге чемпионов «Боруссия» выиграла с крупным счетом, и как тренер я очень рад.
– Вас чем-то удивил «Шахтер»? Что привело к такому крупному счету?
– Не берусь ни обсуждать, ни судить нашего соперника. Единственное, что могу сказать, вполне может быть, что «Шахтер» ожидал от нас не ту игру, которую мы показали. Думаю, через три недели в Менхенгладбахе «горняки» покажут совершенно другую игру.
– Ваша сегодняшняя выездная победа не вызывает сомнений, но закономерен ли счет 6:0?
– Именно победа была заслуженной. Мы забили немало красивых голов. Особенно меня впечатлил второй и третий. Что до соперника, то у него многое не получилось. 6:0 – необычный счет для «Шахтера», именно потому я считаю, что ответная игра будет другой.
– Алассан Плеа оформил хет-трик. Как оцените его вклад в игру команды?
– Прежде всего сегодняшняя победа – заслуга всего коллектива. Но если говорить об отдельных футболистах, то, действительно, Алассан показал замечательную игру, и его качества я могу охарактеризовать как великолепные. Он обладает высочайшей квалификацией, и я думаю, что умения и навыки этого игрока будут оттачиваться и совершенствоваться.
– Охарактеризуйте атакующий тандем Маркус Тюрам – Алассан Плеа.
– Их игра великолепна, они понимают друг друга и хорошо взаимодействуют. Это результат упорной работы на тренировках. Они усердно трудятся, что позволяет затем проявлять себя и на поле.
– Ваша команда набрала хорошую форму, о чем свидетельствуют результаты в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Не жалеете, что сейчас придется уйти на паузу, связанную с играми сборных?
– Я волнуюсь из-за того, как футболисты смогут проявить себя в условиях такого жесткого графика, переживаю о здоровье моих ребят, насколько им удастся выдержать такой игровой ритм, когда матчи проходят каждые два-три дня. Именно это меня больше всего беспокоит.
– Как вы себя чувствуете в статусе лидера группы?
– Мы провели ровно половину матчей и теперь смотрим на другие команды с первого места. Но это только половина пути и оставшиеся три игры могут все изменить. Что известно наверняка: через три недели «Шахтер» будет показывать совершенно другую игру и постарается обратить ситуацию в свою пользу. Потому мы сейчас порадуемся победе, а дальше станем работать над тем, чтобы удержать занятую позицию.
– «Боруссия» одержала вторую победу кряду, при этом не пропустив ни одного мяча. Это стечение обстоятельств или закономерность?
– Я не считаю, что мы сделали что-то сверхъестественное. Не пропустили ни одного мяча, но это следствие проделанной работы. И нам еще нужно трудиться.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Когда соперник стоит - можно и 10 забить. Тут не Боруссию хвалить, а критиковать Шахтер. Но прав в Германии игра будет похожа на матч с Хоффенхаймом на встречных курсах.
Когда соперник стоит - можно и 10 забить. Тут не Боруссию хвалить, а критиковать Шахтер. Но прав в Германии игра будет похожа на матч с Хоффенхаймом на встречных курсах.
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