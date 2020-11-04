Марко РОЗЕ: «6:0 – необычный счет для Шахтера. Ответная игра будет другой»

Наставник «Боруссии» М прокомментировал победу своей команды в Киеве

  • 04.11.2020 01:25
  • 344 просмотра
  • 1 комментарий
Марко РОЗЕ: «6:0 – необычный счет для Шахтера. Ответная игра будет другой»
© ФК Шахтер Донецк. Марко Розе

Наставник менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал победу своей команды в 3-м туре Лиги чемпионов:

– Ваша команда продемонстрировала прессинг, запредельную реализацию, хорошие действия в атаке и надежную оборону. Это идеальная игра «Боруссии» Марко Розе?

– Мы заработали три очка, забив шесть мячей и не пропустив ни одного. Реализовали много моментов, показав правильную игру во многих ситуациях. Конечно, остаются детали, но их разберем позже. Это наш день. На выезде в Лиге чемпионов «Боруссия» выиграла с крупным счетом, и как тренер я очень рад.

– Вас чем-то удивил «Шахтер»? Что привело к такому крупному счету?

– Не берусь ни обсуждать, ни судить нашего соперника. Единственное, что могу сказать, вполне может быть, что «Шахтер» ожидал от нас не ту игру, которую мы показали. Думаю, через три недели в Менхенгладбахе «горняки» покажут совершенно другую игру.

– Ваша сегодняшняя выездная победа не вызывает сомнений, но закономерен ли счет 6:0?

– Именно победа была заслуженной. Мы забили немало красивых голов. Особенно меня впечатлил второй и третий. Что до соперника, то у него многое не получилось. 6:0 – необычный счет для «Шахтера», именно потому я считаю, что ответная игра будет другой. 

– Алассан Плеа оформил хет-трик. Как оцените его вклад в игру команды?

– Прежде всего сегодняшняя победа – заслуга всего коллектива. Но если говорить об отдельных футболистах, то, действительно, Алассан показал замечательную игру, и его качества я могу охарактеризовать как великолепные. Он обладает высочайшей квалификацией, и я думаю, что умения и навыки этого игрока будут оттачиваться и совершенствоваться. 

– Охарактеризуйте атакующий тандем Маркус Тюрам – Алассан Плеа.

– Их игра великолепна, они понимают друг друга и хорошо взаимодействуют. Это результат упорной работы на тренировках. Они усердно трудятся, что позволяет затем проявлять себя и на поле.  

– Ваша команда набрала хорошую форму, о чем свидетельствуют результаты в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Не жалеете, что сейчас придется уйти на паузу, связанную с играми сборных?

– Я волнуюсь из-за того, как футболисты смогут проявить себя в условиях такого жесткого графика, переживаю о здоровье моих ребят, насколько им удастся выдержать такой игровой ритм, когда матчи проходят каждые два-три дня. Именно это меня больше всего беспокоит.

– Как вы себя чувствуете в статусе лидера группы?

– Мы провели ровно половину матчей и теперь смотрим на другие команды с первого места. Но это только половина пути и оставшиеся три игры могут все изменить. Что известно наверняка: через три недели «Шахтер» будет показывать совершенно другую игру и постарается обратить ситуацию в свою пользу. Потому мы сейчас порадуемся победе, а дальше станем работать над тем, чтобы удержать занятую позицию. 

– «Боруссия» одержала вторую победу кряду, при этом не пропустив ни одного мяча. Это стечение обстоятельств или закономерность?

– Я не считаю, что мы сделали что-то сверхъестественное. Не пропустили ни одного мяча, но это следствие проделанной работы. И нам еще нужно трудиться. 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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Комментарии
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 04.11.2020 02:10
    0
    2 гол удивил...Чем? Рикошетом от соперника.
    Когда соперник стоит - можно и 10 забить. Тут не Боруссию хвалить, а критиковать Шахтер. Но прав в Германии игра будет похожа на матч с Хоффенхаймом на встречных курсах.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 04.11.2020 02:10
    0
    2 гол удивил...Чем? Рикошетом от соперника.
    Когда соперник стоит - можно и 10 забить. Тут не Боруссию хвалить, а критиковать Шахтер. Но прав в Германии игра будет похожа на матч с Хоффенхаймом на встречных курсах.
    Ссылка
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