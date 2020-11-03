Жуниор МОРАЕС: «Трудно понять причины и принять счет 0:6»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал разгромное поражение «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«После четырех заработанных очков в поединках с «Реалом» и «Интером» мы многого ждали от этой игры, но результат неутешительный. Трудно понять причины и принять счет 0:6. Сделали много ошибок в первом тайме. Нельзя позволять себе такие ошибки в Лиге чемпионов. Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру.
Они блокировали наши атаки, закрыли нам путь вперед. Очевидно, они хорошо проанализировали нашу игру и отлично подготовились. Быстрый гол стал тяжелым ударом для наших молодых игроков. Мы много пропускали, а после этого трудно сохранять концентрацию», – сказал Мораес.
Отметим, что матч четвертого тура ЛЧ, в котором «Шахтера» отправится в гости к «Боруссии», состоится 25 ноября.
Источник — УЕФА
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