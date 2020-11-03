Жуниор МОРАЕС: «Трудно понять причины и принять счет 0:6»

Нападающий «Шахтера» – о поражении «Боруссии» из Менхенгладбаха

  • 03.11.2020 23:07
  • 1125 просмотров
  • 4 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Трудно понять причины и принять счет 0:6»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал разгромное поражение «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«После четырех заработанных очков в поединках с «Реалом» и «Интером» мы многого ждали от этой игры, но результат неутешительный. Трудно понять причины и принять счет 0:6. Сделали много ошибок в первом тайме. Нельзя позволять себе такие ошибки в Лиге чемпионов. Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру.
 
Они блокировали наши атаки, закрыли нам путь вперед. Очевидно, они хорошо проанализировали нашу игру и отлично подготовились. Быстрый гол стал тяжелым ударом для наших молодых игроков. Мы много пропускали, а после этого трудно сохранять концентрацию», – сказал Мораес.

Отметим, что матч четвертого тура ЛЧ, в котором «Шахтера» отправится в гости к «Боруссии», состоится 25 ноября.

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 04.11.2020 00:01
    0
    Тренера у вас нет толкового, вот и причины. С реалом первый матч молодёжь на кураже отыграла. А дальше... Будет хуже.
    Завтра будет 2я серия соитий
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 03.11.2020 23:32
    -1
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 23:28
    Но и от Реала не побеждали
    не волнуйся, с Реалом ещё домашний матч есть.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 23:28
    0
    bullyUA, 03.11.2020 23:13
    Когда Мораес играл в Динамо такой фигни не было даже при Лесике.
    Но и от Реала не побеждали
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.11.2020 23:13
    -2
    Когда Мораес играл в Динамо такой фигни не было даже при Лесике.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 04.11.2020 00:01
    0
    Тренера у вас нет толкового, вот и причины. С реалом первый матч молодёжь на кураже отыграла. А дальше... Будет хуже.
    Завтра будет 2я серия соитий
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 23:28
    0
    bullyUA, 03.11.2020 23:13
    Когда Мораес играл в Динамо такой фигни не было даже при Лесике.
    Но и от Реала не побеждали
    Ссылка
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