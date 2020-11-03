Капитан Боруссии: «Через три недели надо будет сделать это снова»

Капитан «Боруссии» Ларс Штиндль поделился впечатлениями от крупной победы над «Шахтером».



«Сегодняшний матч подчеркнул, какой именно футбол мы хотим показывать. В отличие от матчей с «Интером» и «Реалом», сегодня мы не позволили сомнениям взять верх. Мы поддерживали высокую интенсивность, прессинговали «Шахтер» и без устали атаковали.



Конечно, многое сложилось в нашу пользу. Мы реализовали почти все моменты, диктовали ход игры и зрело провели матч вплоть до самого финального свистка. Очень приятно. Но мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова.



Считаю, мы провели выдающийся матч. Были полностью сосредоточены с первой секунды и не давали вздохнуть техничной команде. Хотели хладнокровно сыграть в атаке и сделали это», – сказал Штиндль.

Отметим, что матч четвертого тура ЛЧ, в котором «Шахтера» отправится в гости к «Боруссии», состоится 25 ноября.