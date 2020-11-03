Капитан Боруссии: «Через три недели надо будет сделать это снова»

Ларс Штиндль считает, что его команда диктовали ход игры до самого финального свистка

  • 03.11.2020 23:18
  • 1205 просмотров
  • 7 комментариев
Капитан Боруссии: «Через три недели надо будет сделать это снова»
© ФК Боруссия Менхенгладбах. Ларс Штиндль

Капитан «Боруссии» Ларс Штиндль поделился впечатлениями от крупной победы над «Шахтером».
 
«Сегодняшний матч подчеркнул, какой именно футбол мы хотим показывать. В отличие от матчей с «Интером» и «Реалом», сегодня мы не позволили сомнениям взять верх. Мы поддерживали высокую интенсивность, прессинговали «Шахтер» и без устали атаковали.
 
Конечно, многое сложилось в нашу пользу. Мы реализовали почти все моменты, диктовали ход игры и зрело провели матч вплоть до самого финального свистка. Очень приятно. Но мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова.
 
Считаю, мы провели выдающийся матч. Были полностью сосредоточены с первой секунды и не давали вздохнуть техничной команде. Хотели хладнокровно сыграть в атаке и сделали это», – сказал Штиндль.

Отметим, что матч четвертого тура ЛЧ, в котором «Шахтера» отправится в гости к «Боруссии», состоится 25 ноября.

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Источник — УЕФА

(11 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:44
    +1
    Mr.Budd, 03.11.2020 23:43
    Он уже с Интером разобрал, что во втором матче просто чудом отскочили, если быть честными
    Ну, вот так и разберет, вместо 6-0, поставит автобус, а немцы эдак 60 минуте забьют один гол с углового, уже прогресс будет
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 03.11.2020 23:43
    +3
    Александр Шевченко, 03.11.2020 23:25
    Кастрту разберет ошибки, и вы выиграет 1-0 всего) Ну если его не попрут еще после матча с Динамо, когда полудубль кротам накидает
    Он уже с Интером разобрал, что во втором матче просто чудом отскочили, если быть честными
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 03.11.2020 23:41
    -1
    Да ничего германцы и не сделали особого. Донецк стоял всю игру. Но в Германии будет труднее уже Боруссии. Там будет основа.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:25
    +3
    Кастрту разберет ошибки, и вы выиграет 1-0 всего) Ну если его не попрут еще после матча с Динамо, когда полудубль кротам накидает
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:23
    +5
    Наглец
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:22
    0
    Хороший секс був, даунецьким дєвачкам теж сподобалось походу, вони люблять, коли пожостче
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 03.11.2020 23:20
    +2
    Им понравилось)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:23
    +5
    Наглец
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 03.11.2020 23:43
    +3
    Александр Шевченко, 03.11.2020 23:25
    Кастрту разберет ошибки, и вы выиграет 1-0 всего) Ну если его не попрут еще после матча с Динамо, когда полудубль кротам накидает
    Он уже с Интером разобрал, что во втором матче просто чудом отскочили, если быть честными
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:25
    +3
    Кастрту разберет ошибки, и вы выиграет 1-0 всего) Ну если его не попрут еще после матча с Динамо, когда полудубль кротам накидает
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 03.11.2020 23:20
    +2
    Им понравилось)
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:44
    +1
    Mr.Budd, 03.11.2020 23:43
    Он уже с Интером разобрал, что во втором матче просто чудом отскочили, если быть честными
    Ну, вот так и разберет, вместо 6-0, поставит автобус, а немцы эдак 60 минуте забьют один гол с углового, уже прогресс будет
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:22
    0
    Хороший секс був, даунецьким дєвачкам теж сподобалось походу, вони люблять, коли пожостче
    Ссылка
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