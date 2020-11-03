ДОДО: «В Германии будет другая игра, другая концентрация»

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо прокомментировал разгромное поражение «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«В таких матчах Лиги чемпионов всегда непросто. «Боруссия» очень хорошо начала этот матч, а нам не удалось показать тот футбол, который мы демонстрировали в предыдущих двух поединках. Сегодня у нас отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди еще три поединка. Нам нужно сконцентрироваться на них и хорошо подготовиться.
Мы изучали «Боруссию» всю неделю. Прекрасно знали об их сильных сторонах. Пропустили быстрый гол, поэтому старались вырваться вперед, сравнять счет. В Германии будет другая игра, другая концентрация. У нас есть время для того, чтобы подготовиться к выездному поединку», – сказал Додо.
Матч в Германии состоится 25 ноября.
Источник — УЕФА
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Буде щастя велике, якщо у німців ще більше не отримаєте, і тут могло бути значно більше, ніж 0:6
Тактически Каштру очень слаб.
Ну окей, не 0-6 будет, а 3-1 , разница?
Верю в команду, но не с этим тренером.
Тактически Каштру очень слаб.
Ну окей, не 0-6 будет, а 3-1 , разница?
Верю в команду, но не с этим тренером.
Буде щастя велике, якщо у німців ще більше не отримаєте, і тут могло бути значно більше, ніж 0:6
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