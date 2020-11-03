ДОДО: «В Германии будет другая игра, другая концентрация»

Защитник «Шахтера» обещает, что донецкий клуб не повторит своих ошибок

  • 03.11.2020 22:37
  • 2140 просмотров
  • 13 комментариев
ДОДО: «В Германии будет другая игра, другая концентрация»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо прокомментировал разгромное поражение «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
 
«В таких матчах Лиги чемпионов всегда непросто. «Боруссия» очень хорошо начала этот матч, а нам не удалось показать тот футбол, который мы демонстрировали в предыдущих двух поединках. Сегодня у нас отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди еще три поединка. Нам нужно сконцентрироваться на них и хорошо подготовиться.
 
Мы изучали «Боруссию» всю неделю. Прекрасно знали об их сильных сторонах. Пропустили быстрый гол, поэтому старались вырваться вперед, сравнять счет. В Германии будет другая игра, другая концентрация. У нас есть время для того, чтобы подготовиться к выездному поединку», – сказал Додо.

Матч в Германии состоится 25 ноября.

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Источник — УЕФА

(12 голосов)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 23:47
    +1
    alefteev77, 03.11.2020 23:41
    У меня вопрос - как эта команда умудрилась выиграть у Реала?
    Недооценка соперника. Сам Зидан сказал об этом
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 03.11.2020 23:41
    +3
    У меня вопрос - как эта команда умудрилась выиграть у Реала?
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 03.11.2020 23:11
    0
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:39
    А я говорил если Шахтер пропустит первым то будет разгром, потому ЧТО Шахта сыпется когда пропускает
    Так все украинские команды,увы
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 03.11.2020 23:07
    0
    Бразилы! Стыдоба!!!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 23:00
    +2
    Ещё 0:3 от Динамо получитЕ, и тогда будет точно другая, точнее, третья игра...
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 03.11.2020 22:57
    -1
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:39
    А я говорил если Шахтер пропустит первым то будет разгром, потому ЧТО Шахта сыпется когда пропускает
    Нічого Не переживай. Толи ещё будет..где наши голы..
    Ссылка
    True
    online
      True, 03.11.2020 22:56
    +2
    Мало "вивчали".
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 03.11.2020 22:55
    0
    кококо-ко-ко-ко..
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:50
    0
    Він у це справді вірить чи аби ляпнуть?
    Буде щастя велике, якщо у німців ще більше не отримаєте, і тут могло бути значно більше, ніж 0:6
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 03.11.2020 22:49
    +4
    Шо ещё страшнее???
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.11.2020 22:43
    +4
    Вот только не надо другой игры в Германии. И этой игры по самое горло хватает.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 03.11.2020 22:40
    +6
    Спойлер, не будет.
    Тактически Каштру очень слаб.
    Ну окей, не 0-6 будет, а 3-1 , разница?
    Верю в команду, но не с этим тренером.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:39
    -3
    А я говорил если Шахтер пропустит первым то будет разгром, потому ЧТО Шахта сыпется когда пропускает
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 03.11.2020 22:40
    +6
    Спойлер, не будет.
    Тактически Каштру очень слаб.
    Ну окей, не 0-6 будет, а 3-1 , разница?
    Верю в команду, но не с этим тренером.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 03.11.2020 22:49
    +4
    Шо ещё страшнее???
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.11.2020 22:43
    +4
    Вот только не надо другой игры в Германии. И этой игры по самое горло хватает.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 03.11.2020 23:41
    +3
    У меня вопрос - как эта команда умудрилась выиграть у Реала?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 23:00
    +2
    Ещё 0:3 от Динамо получитЕ, и тогда будет точно другая, точнее, третья игра...
    Ссылка
    True
    online
      True, 03.11.2020 22:56
    +2
    Мало "вивчали".
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 23:47
    +1
    alefteev77, 03.11.2020 23:41
    У меня вопрос - как эта команда умудрилась выиграть у Реала?
    Недооценка соперника. Сам Зидан сказал об этом
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 03.11.2020 23:11
    0
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 22:39
    А я говорил если Шахтер пропустит первым то будет разгром, потому ЧТО Шахта сыпется когда пропускает
    Так все украинские команды,увы
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 03.11.2020 23:07
    0
    Бразилы! Стыдоба!!!
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 03.11.2020 22:55
    0
    кококо-ко-ко-ко..
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:50
    0
    Він у це справді вірить чи аби ляпнуть?
    Буде щастя велике, якщо у німців ще більше не отримаєте, і тут могло бути значно більше, ніж 0:6
    Ссылка
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