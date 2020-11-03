ДОДО: «В Германии будет другая игра, другая концентрация»

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо прокомментировал разгромное поражение «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.



«В таких матчах Лиги чемпионов всегда непросто. «Боруссия» очень хорошо начала этот матч, а нам не удалось показать тот футбол, который мы демонстрировали в предыдущих двух поединках. Сегодня у нас отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди еще три поединка. Нам нужно сконцентрироваться на них и хорошо подготовиться.



Мы изучали «Боруссию» всю неделю. Прекрасно знали об их сильных сторонах. Пропустили быстрый гол, поэтому старались вырваться вперед, сравнять счет. В Германии будет другая игра, другая концентрация. У нас есть время для того, чтобы подготовиться к выездному поединку», – сказал Додо.

Матч в Германии состоится 25 ноября.