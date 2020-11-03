Оценки Sport.ua матча Шахтер – Боруссия М. Мы не знаем, как их оценивать!

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» М (0:6).

Лучшим игроком матча стал Алласан Плеа (оценка 8.5), который сделал хет-трик. А вот вся команда «горняков» сыграла безобразно, и футболисты хозяев получили низкие оценки. Журналисты Sport.ua даже находятся в растерянности, как оценивать такую ужасную игру команды Луиша Каштру.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6:

Замены «Шахтера»: Жуниор Мораес - 4,5; Виктор Коваленко - 4,5; Алан Патрик - 4,5; Тарас Степаненко - 4,5.

Замены «Боруссии» М: Ханнес Вольф - 6,0; Валентино Лазаро - 6,0; Михаэль Ланг - б/о; Ибраима Траоре - б/о; Тони Янчке - б/о.