Оценки Sport.ua матча Шахтер – Боруссия М. Мы не знаем, как их оценивать!

«Горняки» потерпели ужасное фиаско на главном стадионе Украины

  • 03.11.2020 22:35
  • 4376 просмотров
  • 11 комментариев
Оценки Sport.ua матча Шахтер – Боруссия М. Мы не знаем, как их оценивать!
© УЕФА

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» М (0:6).

Лучшим игроком матча стал Алласан Плеа (оценка 8.5), который сделал хет-трик. А вот вся команда «горняков» сыграла безобразно, и футболисты хозяев получили низкие оценки. Журналисты Sport.ua даже находятся в растерянности, как оценивать такую ужасную игру команды Луиша Каштру.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6:

  

Замены «Шахтера»: Жуниор Мораес - 4,5; Виктор Коваленко - 4,5; Алан Патрик - 4,5; Тарас Степаненко - 4,5.

Замены «Боруссии» М: Ханнес Вольф - 6,0; Валентино Лазаро - 6,0; Михаэль Ланг - б/о; Ибраима Траоре - б/о; Тони Янчке - б/о.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 03.11.2020 23:20
    +1
    AdvocatusDei, 03.11.2020 22:46
    Чо думать!? Безобразно -ужасно тли ужасно-безобразно
    Минималка ставить да и все) кста может это унижение и полезно им, встряхнет и даст придти в себя, хотя не факт
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.11.2020 23:14
    0
    Standard, 03.11.2020 22:55
    Шахтар виглядав приблизно як совєти, коли до них приїхали німці в 41-ому році.
    Як хранцузи...
    Ссылка
    Standard
      Standard, 03.11.2020 22:55
    +2
    Шахтар виглядав приблизно як совєти, коли до них приїхали німці в 41-ому році.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 03.11.2020 22:55
    +6
    Предлагаю продлить шкалу:
    2.0 - убитые
    1.5 - закопанные
    1.0 - мёртвые
    0.0 - минус 273 по Цельсию.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 22:55
    +1
    Понятия не имел, что есть такой Алласан Плеа
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2020 22:55
    +2
    viktor112007, 03.11.2020 22:52
    За перший тайм жодного фолу, кроти точно грали сьогодні? Що там оцінювати?
    А марік з ними точно грав у п'ятницю?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:52
    +4
    За перший тайм жодного фолу, кроти точно грали сьогодні? Що там оцінювати?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.11.2020 22:51
    +3
    Ну похвалите их за то, что счёт не двузначный.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 22:46
    +3
    Чо думать!? Безобразно -ужасно тли ужасно-безобразно
    Ссылка
    bonv
      bonv, 03.11.2020 22:46
    +6
    3.0 – жахливо або 0-6 – нормально...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 03.11.2020 22:40
    +5
    Может теперь начнёте ставить более мене реальные прогнозы ?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 03.11.2020 22:55
    +6
    Предлагаю продлить шкалу:
    2.0 - убитые
    1.5 - закопанные
    1.0 - мёртвые
    0.0 - минус 273 по Цельсию.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.11.2020 22:46
    +6
    3.0 – жахливо або 0-6 – нормально...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 03.11.2020 22:40
    +5
    Может теперь начнёте ставить более мене реальные прогнозы ?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:52
    +4
    За перший тайм жодного фолу, кроти точно грали сьогодні? Що там оцінювати?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.11.2020 22:51
    +3
    Ну похвалите их за то, что счёт не двузначный.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 22:46
    +3
    Чо думать!? Безобразно -ужасно тли ужасно-безобразно
    Ссылка
    Standard
      Standard, 03.11.2020 22:55
    +2
    Шахтар виглядав приблизно як совєти, коли до них приїхали німці в 41-ому році.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2020 22:55
    +2
    viktor112007, 03.11.2020 22:52
    За перший тайм жодного фолу, кроти точно грали сьогодні? Що там оцінювати?
    А марік з ними точно грав у п'ятницю?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.11.2020 23:20
    +1
    AdvocatusDei, 03.11.2020 22:46
    Чо думать!? Безобразно -ужасно тли ужасно-безобразно
    Минималка ставить да и все) кста может это унижение и полезно им, встряхнет и даст придти в себя, хотя не факт
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 22:55
    +1
    Понятия не имел, что есть такой Алласан Плеа
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 03.11.2020 23:14
    0
    Standard, 03.11.2020 22:55
    Шахтар виглядав приблизно як совєти, коли до них приїхали німці в 41-ому році.
    Як хранцузи...
    Ссылка
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