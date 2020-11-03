Тайсон провел 100-й матч в еврокубках

Матч с «Боруссией» М (0:6) стал 100-м в еврокубковой карьере Тайсона. Он стал четвертым игроком после Александра Шовковского, Дарио Срны и Андрея Пятова, достигшим этого рубежа в рядах украинских клубов.

75 встреч бразилец отыграл за «Шахтер» и 25 - за «Металлист». 47 матчей Тайсон провел в Лиге чемпионов, в том числе 41 в основном турнире, и 53 - в Лиге Европе.

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок Клубы Всего ЛЧ ЛЕ СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 143 109 34 - 2. Дарио СРНА Шахтер 137 86 50 1 3. Андрей ПЯТОВ Шахтер 127 82 44 1 4. ТАЙСОН Металлист (25) 100 47 53 - Шахтер (75) 5. Олег ГУСЕВ Динамо 98 56 42 - 6. Разван РАЦ Шахтер 90 57 32 1 7. Александр КУЧЕР Шахтер 84 54 29 1 8. Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер 82 58 24 - 9. Томаш ГЮБШМАН Шахтер 80 55 24 1 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 80 36 44 -

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.