Тайсон провел 100-й матч в еврокубках

Бразилец стал четвертым еврокубковым «сотником» украинских клубов

  • 03.11.2020 22:08
  • 287 просмотров
  • 5 комментариев
Тайсон провел 100-й матч в еврокубках
© ФК Шахтер

Матч с «Боруссией» М (0:6) стал 100-м в еврокубковой карьере Тайсона. Он стал четвертым игроком после Александра Шовковского, Дарио Срны и Андрея Пятова, достигшим этого рубежа в рядах украинских клубов.

75 встреч бразилец отыграл за «Шахтер» и 25 - за «Металлист». 47 матчей Тайсон провел в Лиге чемпионов, в том числе 41 в основном турнире, и 53 - в Лиге Европе.

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках

 

Игрок

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

143

109

34

-

2.

Дарио СРНА

Шахтер

137

86

50

1

3.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

127

82

44

1

4.

ТАЙСОН

Металлист (25)

100

47

53

-

 

 

Шахтер (75)

 

 

 

 

5.

Олег ГУСЕВ

Динамо

98

56

42

-

6.

Разван РАЦ

Шахтер

90

57

32

1

7.

Александр КУЧЕР

Шахтер

84

54

29

1

8.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

82

58

24

-

9.

Томаш ГЮБШМАН

Шахтер

80

55

24

1

 

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

80

36

44

-

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 22:38
    0
    Пожалуй на этом и хватит с него. Пора домой на пляжек.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2020 22:17
    +1
    З увілейчиком !!!
    Ссылка
    DED_PANAS
      DED_PANAS, 03.11.2020 22:17
    +2
    И такой пинок...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.11.2020 22:17
    +2
    Запам"ятає на все життя...
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.11.2020 22:13
    +3
    Удачно
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 03.11.2020 22:13
    +3
    Удачно
    Ссылка
    DED_PANAS
      DED_PANAS, 03.11.2020 22:17
    +2
    И такой пинок...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.11.2020 22:17
    +2
    Запам"ятає на все життя...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2020 22:17
    +1
    З увілейчиком !!!
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 22:38
    0
    Пожалуй на этом и хватит с него. Пора домой на пляжек.
    Ссылка
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