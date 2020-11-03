Тайсон провел 100-й матч в еврокубках

Матч с «Боруссией» М (0:6) стал 100-м в еврокубковой карьере Тайсона. Он стал четвертым игроком после Александра Шовковского, Дарио Срны и Андрея Пятова, достигшим этого рубежа в рядах украинских клубов.
75 встреч бразилец отыграл за «Шахтер» и 25 - за «Металлист». 47 матчей Тайсон провел в Лиге чемпионов, в том числе 41 в основном турнире, и 53 - в Лиге Европе.
Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
143
|
109
|
34
|
-
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
137
|
86
|
50
|
1
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
127
|
82
|
44
|
1
|
4.
|
ТАЙСОН
|
Металлист (25)
|
100
|
47
|
53
|
-
|
|
|
Шахтер (75)
|
|
|
|
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
98
|
56
|
42
|
-
|
6.
|
Разван РАЦ
|
Шахтер
|
90
|
57
|
32
|
1
|
7.
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
84
|
54
|
29
|
1
|
8.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
82
|
58
|
24
|
-
|
9.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Шахтер
|
80
|
55
|
24
|
1
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
80
|
36
|
44
|
-
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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