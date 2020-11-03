ДЕ ПЕНА: «Барселона привыкает играть теми, кто сможет заменить Месси»

Уругвайский легионер «Динамо» – о предстоящем матче Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 22:15
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ДЕ ПЕНА: «Барселона привыкает играть теми, кто сможет заменить Месси»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

- Сборная Украины обыграла сборную Испании, «Шахтер» обыграл «Реал», что нужно, чтобы «Динамо» также преподнесло сюрприз и обыграло «Барселону»?
- Завтра будет сложный матч, у нас очень много заболевших игроков. Это не те обстоятельства, в которых мы бы хотели встретиться с «Барселоной». Но что поделать, нужно действовать по-умному, объединиться, как команда, играть на максимуме усилий и достичь максимального результата. Надеемся на самом высоком уровне сыграть завтра.

- Как вы пережили неопределенность по поводу возможности отмены матча?
- Мы утром сделали тесты и ожидали результатов, чтобы знать, сможем сыграть или нет. К счастью, за час до тренировки мы узнали, что все результаты негативные. Лично я очень хочу завтра сыграть. Мы должны думать только о самом матче, а не о дополнительных факторах. Мы находимся здесь, будем тренироваться и привыкать к стадиону, где завтра с радостью сыграем.

- Вы и Суарес из одной страны…
- Луис – нападающий, который много сделал для «Барселоны», у него была прекрасная взаимосвязь с Месси. В «Барселоне» сейчас очень много хороших игроков, которые могут прекрасно разыграть мяч в любой ситуации. Не хватает такого 9-го номера, как Луис. Команда привыкает играть теми футболистами, которые есть, которые могут заменить Месси. У них есть много вариантов, все футболисты высокого уровня, они могут быстро передвигаться. Словом, повторюсь, Суарес очень много дал клубу, но есть и другие футболисты, которые могут хорошо сыграть.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

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Источник — ФК Динамо Киев

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