Малиновский остался в запасе Аталанты на матч против Ливерпуля

Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» принимает «Ливерпуль».
Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в резерве команды хозяев.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы.
#Atalanta in campo così! 🙌— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 3, 2020
Here's your #StartingXI to face @LFC! 👊
⠀#AtalantaLiverpool #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ElSskkGmlY
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Источник — УЕФА
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