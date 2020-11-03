Малиновский остался в запасе Аталанты на матч против Ливерпуля

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов начнется 3 ноября в 22:00

  • 03.11.2020 21:12
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  • 1 комментарий
Малиновский остался в запасе Аталанты на матч против Ливерпуля
© Twitter. Руслан Малиновский

Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» принимает «Ливерпуль».

Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в резерве команды хозяев.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 03.11.2020 22:36
    -1
    Человек-скамейка
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