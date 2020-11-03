Сергей РЕБРОВ: «Постараемся остановить Роналду»

Наставник «Ференцвароша» – о предстоящем матче против «Ювентуса»

  • 03.11.2020 21:08
  • 940 просмотров
  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Постараемся остановить Роналду»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями перед матчем третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы знаем, что должны сыграть против одной из лучших команд Италии, мы не можем дождаться этой встречи.

Мы хотим выложиться на все 100 процентов. Для нас большая честь представлять Венгрию в главном еврокубковом турнире, я думаю, мы готовы к этому вызову.

Мы всегда наилучшим образом готовимся к каждому сопернику. У «Юве» фантастические игроки, мы должны использовать те возможности, которые у нас появятся в игре.

Надеюсь, что Криштиану Роналду выйдет в старте.  Мы знаем его сильные стороны и качества, постараемся его остановить», – сказал Ребров.

Матч «Ференцварош» – «Ювентус» состоится в среду, начало в 22:00 по Киеву.  

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Источник — Football-Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:01
    0
    Роналду будет злой. Два матча в ЛЧ пропустил, он голодный к игре и голам
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 03.11.2020 21:25
    0
    Шампунь перед воротами поставите?
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:01
    0
    Роналду будет злой. Два матча в ЛЧ пропустил, он голодный к игре и голам
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 03.11.2020 21:25
    0
    Шампунь перед воротами поставите?
    Ссылка
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