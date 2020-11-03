Сергей РЕБРОВ: «Постараемся остановить Роналду»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями перед матчем третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы знаем, что должны сыграть против одной из лучших команд Италии, мы не можем дождаться этой встречи.

Мы хотим выложиться на все 100 процентов. Для нас большая честь представлять Венгрию в главном еврокубковом турнире, я думаю, мы готовы к этому вызову.

Мы всегда наилучшим образом готовимся к каждому сопернику. У «Юве» фантастические игроки, мы должны использовать те возможности, которые у нас появятся в игре.

Надеюсь, что Криштиану Роналду выйдет в старте. Мы знаем его сильные стороны и качества, постараемся его остановить», – сказал Ребров.

Матч «Ференцварош» – «Ювентус» состоится в среду, начало в 22:00 по Киеву.

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