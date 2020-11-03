Андреа ПИРЛО: «Завтра Дибала может получить отдых»

Наставник «Ювентуса» - о матче против «Ференцварошем»

  • 03.11.2020 20:07
  • 393 просмотра
  • 0 комментариев
Андреа ПИРЛО: «Завтра Дибала может получить отдых»
© twitter.com/juventusfcen

Завтра, 4 ноября «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Ференцварошем». Наставник чемпионов Италии Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча:

«Очки очень важны, но самое главное – продолжать работу над нашим проектом. Мы должны контролировать мяч, должны контролировать игру. Это даст нам дополнительные шансы одержать победу.

Кьеллини провел хорошие тренировочные занятия. Он восстановился после травмы и завтра будет доступен для включения в состав. Дибала в порядке, я сегодня с ним общался. Вполне естественно, что после трех матчей появляется небольшая усталость. Но он в порядке, ему нужно работать и поддерживать физическую форму. Он важен для нашей команды и поможет нам на протяжении сезона.

Завтра Дибала может получить отдых перед воскресным матчем с «Лацио», но ему следует быть готовым. Нам доступен обширный состав, и есть возможность давать игрокам восстанавливаться. Не имеет значения, кто выходит на поле. Модель игры остается той же».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности