Андреа ПИРЛО: «Завтра Дибала может получить отдых»

Завтра, 4 ноября «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Ференцварошем». Наставник чемпионов Италии Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча:

«Очки очень важны, но самое главное – продолжать работу над нашим проектом. Мы должны контролировать мяч, должны контролировать игру. Это даст нам дополнительные шансы одержать победу.

Кьеллини провел хорошие тренировочные занятия. Он восстановился после травмы и завтра будет доступен для включения в состав. Дибала в порядке, я сегодня с ним общался. Вполне естественно, что после трех матчей появляется небольшая усталость. Но он в порядке, ему нужно работать и поддерживать физическую форму. Он важен для нашей команды и поможет нам на протяжении сезона.

Завтра Дибала может получить отдых перед воскресным матчем с «Лацио», но ему следует быть готовым. Нам доступен обширный состав, и есть возможность давать игрокам восстанавливаться. Не имеет значения, кто выходит на поле. Модель игры остается той же».