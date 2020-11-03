Андреа ПИРЛО: «Завтра Дибала может получить отдых»

Завтра, 4 ноября «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Ференцварошем». Наставник чемпионов Италии Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча:
«Очки очень важны, но самое главное – продолжать работу над нашим проектом. Мы должны контролировать мяч, должны контролировать игру. Это даст нам дополнительные шансы одержать победу.
Кьеллини провел хорошие тренировочные занятия. Он восстановился после травмы и завтра будет доступен для включения в состав. Дибала в порядке, я сегодня с ним общался. Вполне естественно, что после трех матчей появляется небольшая усталость. Но он в порядке, ему нужно работать и поддерживать физическую форму. Он важен для нашей команды и поможет нам на протяжении сезона.
Завтра Дибала может получить отдых перед воскресным матчем с «Лацио», но ему следует быть готовым. Нам доступен обширный состав, и есть возможность давать игрокам восстанавливаться. Не имеет значения, кто выходит на поле. Модель игры остается той же».
Источник — Sky Sport Italia
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