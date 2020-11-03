Реал – Интер. Лунин в запасе. Гости сыграют без Лукаку. Стартовые составы

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов начнется 3 ноября в 22:00

  • 03.11.2020 21:23
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Реал – Интер. Лунин в запасе. Гости сыграют без Лукаку. Стартовые составы
© УЕФА

Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Интер».

Гости сыграют без форварда Ромелу Лукаку, который не успел восстановиться после травмы.

«Реал«, который безобразно сыграл в защите в стартовом туре против «Шахтера», наверняка очень рад отсутствию Лукаку. Но у Перишича не зря есть репутация игрока, который всегда готов блеснуть в большом матче.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы.

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Источник — УЕФА

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