Реал – Интер. Лунин в запасе. Гости сыграют без Лукаку. Стартовые составы

Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Интер».

Гости сыграют без форварда Ромелу Лукаку, который не успел восстановиться после травмы.

«Реал«, который безобразно сыграл в защите в стартовом туре против «Шахтера», наверняка очень рад отсутствию Лукаку. Но у Перишича не зря есть репутация игрока, который всегда готов блеснуть в большом матче.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы.