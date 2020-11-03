ВИДЕО. Шок в Киеве. Плеа делает дубль и доводит счет до разгромного

В матче 3-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимает «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Нв 26-й минуте Алассан Плеа забил 3-й гол в ворота украинской команды, оформив дубль и доведя счет до разгромного.
ГОЛ! 0:3. Плеа, 26 мин.
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Источник — Sport.ua
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