ВИДЕО. Шок в Киеве. Плеа делает дубль и доводит счет до разгромного

Донецкий «Шахтер» уступает «Боруссии» М в три гола уже в первом тайме

  • 03.11.2020 20:38
  • 2735 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шок в Киеве. Плеа делает дубль и доводит счет до разгромного
© УЕФА

В матче 3-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимает «Боруссию» из Менхенгладбаха. 

Нв 26-й  минуте Алассан Плеа забил 3-й гол в ворота украинской команды, оформив дубль и доведя счет до разгромного.

ГОЛ! 0:3. Плеа, 26 мин.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.11.2020 20:51
    -1
    То не шок у Києві, а Шлак у Києві.
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