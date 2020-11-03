Мистер, готовьте букет. Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер

Катерина Монзуль будет работать на центральном матче девятого тура УПЛ

  • 03.11.2020 19:41
  • 4173 просмотра
  • 5 комментариев
Мистер, готовьте букет. Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу и Катерина Монзуль

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 9-го тура чемпионата.

Центральный матч тура, в котором «Динамо» примет «Шахтер», рассудит Катерина Монзуль.

9-й тур

Пятница, 6 ноября

19.00. «Днепр-1» - «Колос». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Виктор Копиевский.

Суббота, 7 ноября

14.00. «Олимпик» - «Мариуполь». Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. Арбитр - Денис Шурман.
17.00. «Александрия» - «Львов». Александрия. КСК «Ника». Арбитр - Николай Кривоносов.
19.30. «Десна» - «Минай». Место проведения будет определено позже. Арбитр - Роман Блавацкий.

Воскресенье, 8 ноября

14.00. «Рух» - «Ингулец». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Олег Деревинский.
17.00. «Динамо» - «Шахтер». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Екатерина Монзуль. Арбитр VAR - Николай Балакин.
19.30. «Заря» - «Ворскла». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Евгений Арановский. Арбитр VAR - Виталий Романов.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 21:04
    0
    Два Мистера - два букета
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.11.2020 20:31
    0
    Ой і срач вона устроіть на полі. Невже Динамо таке страшне для Кротів, що треба аби ще й Монзуль кротів іх за вуха тягнула?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 03.11.2020 20:19
    +1
    BaZia, 03.11.2020 19:46
    Ох и жесть Барса - Динамо, Динамо - Шахтер, Динамо - Барса.. и это все за пару недель
    Нет дружок, ответка с Барсой через 3 недели...
    Пауза на сборные...
    Правда у сборной не плохой график. 3 матча за 9 дней.... Польша, Швейцария, Германия... И все на выезде.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2020 19:49
    +1
    Думаю, найкращий вибір судді!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 19:46
    +1
    Ох и жесть Барса - Динамо, Динамо - Шахтер, Динамо - Барса.. и это все за пару недель
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 03.11.2020 20:19
    +1
    BaZia, 03.11.2020 19:46
    Ох и жесть Барса - Динамо, Динамо - Шахтер, Динамо - Барса.. и это все за пару недель
    Нет дружок, ответка с Барсой через 3 недели...
    Пауза на сборные...
    Правда у сборной не плохой график. 3 матча за 9 дней.... Польша, Швейцария, Германия... И все на выезде.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2020 19:49
    +1
    Думаю, найкращий вибір судді!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 19:46
    +1
    Ох и жесть Барса - Динамо, Динамо - Шахтер, Динамо - Барса.. и это все за пару недель
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 21:04
    0
    Два Мистера - два букета
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.11.2020 20:31
    0
    Ой і срач вона устроіть на полі. Невже Динамо таке страшне для Кротів, що треба аби ще й Монзуль кротів іх за вуха тягнула?
    Ссылка
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