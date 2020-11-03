Мистер, готовьте букет. Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 9-го тура чемпионата.
Центральный матч тура, в котором «Динамо» примет «Шахтер», рассудит Катерина Монзуль.
9-й тур
Пятница, 6 ноября
19.00. «Днепр-1» - «Колос». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Виктор Копиевский.
Суббота, 7 ноября
14.00. «Олимпик» - «Мариуполь». Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. Арбитр - Денис Шурман.
17.00. «Александрия» - «Львов». Александрия. КСК «Ника». Арбитр - Николай Кривоносов.
19.30. «Десна» - «Минай». Место проведения будет определено позже. Арбитр - Роман Блавацкий.
Воскресенье, 8 ноября
14.00. «Рух» - «Ингулец». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Олег Деревинский.
17.00. «Динамо» - «Шахтер». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Екатерина Монзуль. Арбитр VAR - Николай Балакин.
19.30. «Заря» - «Ворскла». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Евгений Арановский. Арбитр VAR - Виталий Романов.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Пауза на сборные...
Правда у сборной не плохой график. 3 матча за 9 дней.... Польша, Швейцария, Германия... И все на выезде.
Пауза на сборные...
Правда у сборной не плохой график. 3 матча за 9 дней.... Польша, Швейцария, Германия... И все на выезде.
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