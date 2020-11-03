Шахтер – Боруссия М. Пятов и Степаненко снова в запасе

В составе «Горняков» всего одно изменение в сравнении с предыдущими матчами в ЛЧ

  • 03.11.2020 18:56
  • 4427 просмотров
  • 42 комментария
Шахтер – Боруссия М. Пятов и Степаненко снова в запасе
© twitter.com/FCShakhtar_eng

Сегодня, 3 ноября, «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Боруссию» Менхенгладбах. Начало матча – в 19:55.

Стали известны составы команд на матч. По сравнению с предыдущими двумя матчами «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Реала» и «Интера» всего одно изменение: вместо травмированного Дентиньо сыграет Тайсон.

«Шахтер»: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон, Маркос Антонио, Тете, Марлос, Соломон – Тайсон
Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Степаненко, Мораес, Коваленко, Патрик, Матвиенко, Вакула, Маркиньос, Болбат, Судаков

«Боруссия» Менхенгладбах: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль – Тюрам, Плеа
Запас: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лацаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 03.11.2020 19:38
    -1
    Нарешті це буратіно Степа в запасі ,чучєло
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:37
    0
    mayakovskiy2, 03.11.2020 19:34
    Давай я тебя быстренько шлепну мокрой тряпкой по роже и ты пойдешь обтекать.
    Вот состав Динамо на суперкубок. Где здесь второй состав, балбес?))
    Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Родригес, Шапаренко, де Пена, Супряга.
    Как всегда унизил автобусника.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 19:36
    0
    Тайсон на острие? Интересное решение от Каштру.
    Степаненко, Матвиенко, Мораес, Пятов много пропустили и пока не в лучших кондициях.
    Думаю увидим Патрика сегодня в игре, он сможет усилить игру.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:34
    +1
    Newvlad, 03.11.2020 19:29
    Дегенерат, это твое отражение а зеркале. В августе полсостава основы Динамо было травмировано. И молодежь только начали наигрывать
    Давай я тебя быстренько шлепну мокрой тряпкой по роже и ты пойдешь обтекать.
    Вот состав Динамо на суперкубок. Где здесь второй состав, балбес?))
    Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Родригес, Шапаренко, де Пена, Супряга.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 19:34
    0
    sharapenkobrevno, 03.11.2020 19:15
    Что вы вцепились в этого киргиза, что мало Шахтер с ним разгромно проигрывал, недостаточно?
    Шапаренко тоже киргиз?
    Они ведь со Степаненко из одного села. Украинского.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 19:32
    0
    pavel85, 03.11.2020 19:29
    Тайсон в атаке?Что это?Такое было когда-то?Я думаю Дентиньо заслуживает больше,он доказал.Кстати только у Дентиньо статистика точных передач составляет 91% это просто топ.И Тайсон со своими обрезками 72...))) Посмотрим что с этого получится..Тренеру веднее,кто больше готов.При любом раскладе, надеемся на победу,ну как минимум ничью.
    Сейчас позиции и номера на картинке условны.
    Но неужели Шахтёр будет играть в голубой форме?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:31
    +1
    sidor zalcman, 03.11.2020 19:30
    Неее. Ну это не то ты сейчас тулишь.
    Какой позор с таким составов против Барсы на выезде?
    Головная боль, это да...
    Ну а того чёрта лучше не комментировать. Пусть с Цыганыком и Франковым общается.
    Хватит уже писать о составе, у Шахтёра ситуация была ещё более сложной и играли с Реалом.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.11.2020 19:31
    0
    pavel85, 03.11.2020 19:29
    Тайсон в атаке?Что это?Такое было когда-то?Я думаю Дентиньо заслуживает больше,он доказал.Кстати только у Дентиньо статистика точных передач составляет 91% это просто топ.И Тайсон со своими обрезками 72...))) Посмотрим что с этого получится..Тренеру веднее,кто больше готов.При любом раскладе, надеемся на победу,ну как минимум ничью.
    Павел, а ничего, что у Дентиньо травма?)
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 19:30
    0
    FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:13
    Ты лучше думай о завтрашнем позоре.
    Неее. Ну это не то ты сейчас тулишь.
    Какой позор с таким составов против Барсы на выезде?
    Головная боль, это да...
    Ну а того чёрта лучше не комментировать. Пусть с Цыганыком и Франковым общается.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 19:29
    -2
    mayakovskiy2, 03.11.2020 19:19
    От какого второго дегенерат? Играла ваша основа при цыгане. Ну как играла))) Отбивалась весь матч.
    Вы в июле в двух матчах получили 6 плюх от немотивированной Шахты. 6 )))
    Дегенерат, это твое отражение а зеркале. В августе полсостава основы Динамо было травмировано. И молодежь только начали наигрывать
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 03.11.2020 19:29
    +1
    Тайсон в атаке?Что это?Такое было когда-то?Я думаю Дентиньо заслуживает больше,он доказал.Кстати только у Дентиньо статистика точных передач составляет 91% это просто топ.И Тайсон со своими обрезками 72...))) Посмотрим что с этого получится..Тренеру веднее,кто больше готов.При любом раскладе, надеемся на победу,ну как минимум ничью.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 19:27
    +1
    Зкс-металлурги Кривцов и Степаненко на лавке.
    Потому что это красная в первом периоде?
    Может быть и так... Но в Хочолаву я никак не поверю.
    Продайте его в Локомотив Тбилиси.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.11.2020 19:27
    -2
    Степаненко на пенсию? Колос и Ингулец его уже заждались.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 19:25
    0
    FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:16
    Нуууу ты тоже не перегибай, Тарас один из лучших в Шахтёре)
    У Шахтера все одни из лучших, но ставить нужно всё же самых лучших. Для ротации отличный игрок, но Шахтеру нужно переростать таких классических по меркам упл опорников, что и пытается делать Каштру.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:21
    +1
    Artyom_I, 03.11.2020 19:20
    Матвиенко последние игры перед Ковидом играл мягко говоря не очень...
    блин.. даже не очень Матвиенко лучше очень Хочолавы
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:20
    +3
    Newvlad, 03.11.2020 19:17
    Смотреть на третий состав Динамо будем завтра. От второго Шахта в августе трижды соснула.
    Нет, нет, не третий. Не будет всего 4-5 игроков основы, а не 9 как у Шахты. Не надо заранее объяснять 5-0 третьим составом. Вы просто слабые, жалкие неудачники
    Ссылка
    Artyom_I
      Artyom_I, 03.11.2020 19:20
    0
    AdvocatusDei, 03.11.2020 19:00
    ну, не знаю, снова Тайсон в нападении... нет Матвиенко.. странно
    Матвиенко последние игры перед Ковидом играл мягко говоря не очень...
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:19
    +2
    Newvlad, 03.11.2020 19:17
    Смотреть на третий состав Динамо будем завтра. От второго Шахта в августе трижды соснула.
    От какого второго дегенерат? Играла ваша основа при цыгане. Ну как играла))) Отбивалась весь матч.
    Вы в июле в двух матчах получили 6 плюх от немотивированной Шахты. 6 )))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:18
    0
    Newvlad, 03.11.2020 19:17
    Смотреть на третий состав Динамо будем завтра. От второго Шахта в августе трижды соснула.
    Судя по вашей игре у вас всегда третий состав.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:18
    -2
    Newvlad, 03.11.2020 19:17
    Смотреть на третий состав Динамо будем завтра. От второго Шахта в августе трижды соснула.
    жалко что ты не соснул вместе с ними
    Ссылка
    Antar
      Antar, 03.11.2020 19:11
    +8
    mayakovskiy2, 03.11.2020 18:58
    Такое... Не нравится что Каштру плотно усадил на банку Степу. Кто будет бороться со здоровенными немцами? Майкон?
    Надеюсь тренеру виднее
    Я думаю Степаненко выйдет во втором тайме, смотря что нужно будет усиливать, этот состав пока даёт результат, зачем менять? Ребята молодые, рвутся в бой, зачем их сейчас тормозить, будут ошибки тогда стоит вносить коррективы, но я лично пока не вижу предпосылок на это!! Шахте удачи, только победа!
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:06
    +6
    Верим в команду при любом составе. Нужно рубиться за каждый метр. Самый важный матч осени
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 19:02
    +5
    Боевой пионерский состав который реал обыграл плюс Тайсон!!! Только Донецкий Шахтёр только победап !Верим в команду!!УДАЧИ ПАРНИ!!Ну Мораеша и Степаненко можно было и выпустить ну Каштру видней!!Только победа!!!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.11.2020 19:05
    +4
    mayakovskiy2, 03.11.2020 18:58
    Такое... Не нравится что Каштру плотно усадил на банку Степу. Кто будет бороться со здоровенными немцами? Майкон?
    Надеюсь тренеру виднее
    А зачем выпускать Степу, если он еще не в лучшей физической форме? Да и к Майкону вопросов нет
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:20
    +3
    Newvlad, 03.11.2020 19:17
    Смотреть на третий состав Динамо будем завтра. От второго Шахта в августе трижды соснула.
    Нет, нет, не третий. Не будет всего 4-5 игроков основы, а не 9 как у Шахты. Не надо заранее объяснять 5-0 третьим составом. Вы просто слабые, жалкие неудачники
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 19:13
    +3
    FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:12
    Удачи родной клуб, удачи!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:12
    +3
    Удачи родной клуб, удачи!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.11.2020 19:00
    +3
    Без неожиданностей.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:19
    +2
    Newvlad, 03.11.2020 19:17
    Смотреть на третий состав Динамо будем завтра. От второго Шахта в августе трижды соснула.
    От какого второго дегенерат? Играла ваша основа при цыгане. Ну как играла))) Отбивалась весь матч.
    Вы в июле в двух матчах получили 6 плюх от немотивированной Шахты. 6 )))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:13
    +2
    Newvlad, 03.11.2020 19:02
    А почему ярчайшая звезда, будущий игрок месяца Витёк только в запасе?Это жопа. Проиграли до стартового свистка.
    Ты лучше думай о завтрашнем позоре.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:07
    +2
    pricolist, 03.11.2020 19:05
    А зачем выпускать Степу, если он еще не в лучшей физической форме? Да и к Майкону вопросов нет
    Майкона с Интером видно не было от слова совсем.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 19:07
    +2
    Блин, ну чем ему так полюбились Бондарь и Хочолава? Тайсон в атаке, вместо живого Мораеса вообще дикостью смотрятся.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:00
    +2
    ну, не знаю, снова Тайсон в нападении... нет Матвиенко.. странно
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 03.11.2020 18:58
    +2
    Каштру красава!
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:34
    +1
    Newvlad, 03.11.2020 19:29
    Дегенерат, это твое отражение а зеркале. В августе полсостава основы Динамо было травмировано. И молодежь только начали наигрывать
    Давай я тебя быстренько шлепну мокрой тряпкой по роже и ты пойдешь обтекать.
    Вот состав Динамо на суперкубок. Где здесь второй состав, балбес?))
    Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Родригес, Шапаренко, де Пена, Супряга.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:31
    +1
    sidor zalcman, 03.11.2020 19:30
    Неее. Ну это не то ты сейчас тулишь.
    Какой позор с таким составов против Барсы на выезде?
    Головная боль, это да...
    Ну а того чёрта лучше не комментировать. Пусть с Цыганыком и Франковым общается.
    Хватит уже писать о составе, у Шахтёра ситуация была ещё более сложной и играли с Реалом.
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 03.11.2020 19:29
    +1
    Тайсон в атаке?Что это?Такое было когда-то?Я думаю Дентиньо заслуживает больше,он доказал.Кстати только у Дентиньо статистика точных передач составляет 91% это просто топ.И Тайсон со своими обрезками 72...))) Посмотрим что с этого получится..Тренеру веднее,кто больше готов.При любом раскладе, надеемся на победу,ну как минимум ничью.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 19:27
    +1
    Зкс-металлурги Кривцов и Степаненко на лавке.
    Потому что это красная в первом периоде?
    Может быть и так... Но в Хочолаву я никак не поверю.
    Продайте его в Локомотив Тбилиси.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:21
    +1
    Artyom_I, 03.11.2020 19:20
    Матвиенко последние игры перед Ковидом играл мягко говоря не очень...
    блин.. даже не очень Матвиенко лучше очень Хочолавы
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 19:08
    +1
    И сажать на лавку Степаненко, это как если бы в Реале усадили на лавку Рамоса.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности