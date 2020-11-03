Шахтер – Боруссия М. Пятов и Степаненко снова в запасе

Сегодня, 3 ноября, «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Боруссию» Менхенгладбах. Начало матча – в 19:55.

Стали известны составы команд на матч. По сравнению с предыдущими двумя матчами «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Реала» и «Интера» всего одно изменение: вместо травмированного Дентиньо сыграет Тайсон.

«Шахтер»: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон, Маркос Антонио, Тете, Марлос, Соломон – Тайсон

Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Степаненко, Мораес, Коваленко, Патрик, Матвиенко, Вакула, Маркиньос, Болбат, Судаков

«Боруссия» Менхенгладбах: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль – Тюрам, Плеа

Запас: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лацаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц