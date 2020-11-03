Шахтер – Боруссия М. Пятов и Степаненко снова в запасе

Сегодня, 3 ноября, «Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Боруссию» Менхенгладбах. Начало матча – в 19:55.
Стали известны составы команд на матч. По сравнению с предыдущими двумя матчами «Шахтера» в Лиге чемпионов против «Реала» и «Интера» всего одно изменение: вместо травмированного Дентиньо сыграет Тайсон.
«Шахтер»: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон, Маркос Антонио, Тете, Марлос, Соломон – Тайсон
Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Степаненко, Мораес, Коваленко, Патрик, Матвиенко, Вакула, Маркиньос, Болбат, Судаков
«Боруссия» Менхенгладбах: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль – Тюрам, Плеа
Запас: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лацаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц
Источник — УЕФА
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Вот состав Динамо на суперкубок. Где здесь второй состав, балбес?))
Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Родригес, Шапаренко, де Пена, Супряга.
Степаненко, Матвиенко, Мораес, Пятов много пропустили и пока не в лучших кондициях.
Думаю увидим Патрика сегодня в игре, он сможет усилить игру.
Вот состав Динамо на суперкубок. Где здесь второй состав, балбес?))
Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Родригес, Шапаренко, де Пена, Супряга.
Они ведь со Степаненко из одного села. Украинского.
Но неужели Шахтёр будет играть в голубой форме?
Какой позор с таким составов против Барсы на выезде?
Головная боль, это да...
Ну а того чёрта лучше не комментировать. Пусть с Цыганыком и Франковым общается.
Какой позор с таким составов против Барсы на выезде?
Головная боль, это да...
Ну а того чёрта лучше не комментировать. Пусть с Цыганыком и Франковым общается.
Вы в июле в двух матчах получили 6 плюх от немотивированной Шахты. 6 )))
Потому что это красная в первом периоде?
Может быть и так... Но в Хочолаву я никак не поверю.
Продайте его в Локомотив Тбилиси.
Вы в июле в двух матчах получили 6 плюх от немотивированной Шахты. 6 )))
Надеюсь тренеру виднее
Надеюсь тренеру виднее
Вы в июле в двух матчах получили 6 плюх от немотивированной Шахты. 6 )))
Вот состав Динамо на суперкубок. Где здесь второй состав, балбес?))
Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Родригес, Шапаренко, де Пена, Супряга.
Какой позор с таким составов против Барсы на выезде?
Головная боль, это да...
Ну а того чёрта лучше не комментировать. Пусть с Цыганыком и Франковым общается.
Потому что это красная в первом периоде?
Может быть и так... Но в Хочолаву я никак не поверю.
Продайте его в Локомотив Тбилиси.
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