ГРОЗНЫЙ: «Приятно, что я среди кандидатов на пост тренера Ордабасы»

Украинский специалист высказался об интересе казахстанского клуба

  • 03.11.2020 18:59
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ГРОЗНЫЙ: «Приятно, что я среди кандидатов на пост тренера Ордабасы»
© KazFootball.kz. Вячеслав Грозный

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он является кандидатом на пост главного тренера казахстанского «Ордабасы». 

«Конечно, любому тренеру приятно, что его имя связывают с возможной работой в конкретном клубе. У меня действительно имеется ряд интересных вариантов возможной работы, но окончательное решение в этом вопросе принимают владельцы клубов. Когда завершится чемпионат Казахстана, тогда будет видно.

Пока же могу сказать, что если по «Астане» было предложение, то по «Ордабасы» с конкретным предложением на меня не выходили. Поэтому такие вопросы, как и трансферы, любят тишину. Но мне приятно, что моя кандидатура среди тех, кто гипотетически может возглавить «Ордабасы»», - сказал Грозный.

Добавим, «Ордабасы» занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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