ГРОЗНЫЙ: «Приятно, что я среди кандидатов на пост тренера Ордабасы»

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он является кандидатом на пост главного тренера казахстанского «Ордабасы».

«Конечно, любому тренеру приятно, что его имя связывают с возможной работой в конкретном клубе. У меня действительно имеется ряд интересных вариантов возможной работы, но окончательное решение в этом вопросе принимают владельцы клубов. Когда завершится чемпионат Казахстана, тогда будет видно.

Пока же могу сказать, что если по «Астане» было предложение, то по «Ордабасы» с конкретным предложением на меня не выходили. Поэтому такие вопросы, как и трансферы, любят тишину. Но мне приятно, что моя кандидатура среди тех, кто гипотетически может возглавить «Ордабасы»», - сказал Грозный.

Добавим, «Ордабасы» занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков.