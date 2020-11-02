Грозный получил предложение из Казахстана

Украинский тренер может возглавить «Ордабасы»

  • 02.11.2020 22:55
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Грозный получил предложение из Казахстана
© ФК Арсенал-Киев. Вячеслав Грозный

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный является главным претендентом на пост главного тренера казахстанского «Ордабасы». Нынешний наставник команды, Кахабер Цхададзе, скорее всего, будет уволен в ближайшее время из-за конфликта с руководством клуба.

Одной из главных причин, почему выбор руководства «Ордабасы» пал на Грозного, является его опыт работы в Казахстане. Ранее он уже возглавлял «Тобол» (2011-2012 годы), «Иртыш» (2017 год) и «Шахтер» Караганда (2019-2020 годы).

Месяц назад в СМИ появлялась информация о том, что Грозный может возглавить «Астану».

Сейчас «Ордабасы» идет третьим в чемпионате Казахстана с 27 очками в 16 турах.

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Источник — Чемпионат

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