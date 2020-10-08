Грозный может возглавить Астану

Украинский специалист является одним из кандидатов на пост наставника чемпионов Казахстана

  • 08.10.2020 12:27
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Грозный может возглавить Астану
© kazfootball.kz. Вячеслав Грозный

Опытный украинский тренер Вячеслав Грозный является одним из кандидатов на пост главного тренера «Астаны».
 
Отметим, что действующий чемпион Казахстана прекратил сотрудничество с 51-летним Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.
 
Ранее была информация о том, что «Астана» рассматривает в качестве нового наставника казахстанского тренера Владимира Чебурина, который достиг больших успехов с литовской «Судувой».
 
Последним местом работы Вячеслава Грозного был карагандинский «Шахтер», который он возглавил в конце 2019 года. В Казахстане Грозный также работал в костанайском «Тоболе» (в сезоне 2012) и павлодарском «Иртыше» (в 2017 году).

Ранее сообщалось, что «Астану» может возглавить Юрий Вернидуб.

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Источник — Prosports.kz

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