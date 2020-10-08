Грозный может возглавить Астану

Опытный украинский тренер Вячеслав Грозный является одним из кандидатов на пост главного тренера «Астаны».



Отметим, что действующий чемпион Казахстана прекратил сотрудничество с 51-летним Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.



Ранее была информация о том, что «Астана» рассматривает в качестве нового наставника казахстанского тренера Владимира Чебурина, который достиг больших успехов с литовской «Судувой».



Последним местом работы Вячеслава Грозного был карагандинский «Шахтер», который он возглавил в конце 2019 года. В Казахстане Грозный также работал в костанайском «Тоболе» (в сезоне 2012) и павлодарском «Иртыше» (в 2017 году).

Ранее сообщалось, что «Астану» может возглавить Юрий Вернидуб.