Грозный может возглавить Астану

Опытный украинский тренер Вячеслав Грозный является одним из кандидатов на пост главного тренера «Астаны».
Отметим, что действующий чемпион Казахстана прекратил сотрудничество с 51-летним Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.
Ранее была информация о том, что «Астана» рассматривает в качестве нового наставника казахстанского тренера Владимира Чебурина, который достиг больших успехов с литовской «Судувой».
Последним местом работы Вячеслава Грозного был карагандинский «Шахтер», который он возглавил в конце 2019 года. В Казахстане Грозный также работал в костанайском «Тоболе» (в сезоне 2012) и павлодарском «Иртыше» (в 2017 году).
Ранее сообщалось, что «Астану» может возглавить Юрий Вернидуб.
Источник — Prosports.kz
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