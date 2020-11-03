Фран СОЛЬ: «Барселона намного лучше Динамо, Луческу – тренер-победитель»

Экс-форвард «Динамо» - о матче против «Барселоны»

  • 03.11.2020 18:43
  • 1519 просмотров
  • 0 комментариев
Фран СОЛЬ: «Барселона намного лучше Динамо, Луческу – тренер-победитель»
© ФК Тенерифе. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль, который сейчас выступает в аренде в «Тенерифе», поделился ожиданиями от матча киевлян против «Барселоны», который состоится 4 ноября:

- Мне нравится быть в ведущей роли. В Киеве у меня этого не было, и здесь я могу играть регулярнее. Я счастлив на Тенерифе. Мы будем бороться за то, чтобы быть как можно выше и забивать голы.

- Каким вам видится поединок «Барсы» против вашей бывшей команды?
- «Барселона» намного лучше на бумаге. Но «Динамо» также имеет свои активы и может выдвинуть свои аргументы, особенно в домашней игре.

- Какие из них вы бы выделили?
- В команде есть талантливые футболисты, такие как Цыганков, Сидорчук (отстранен на матч в Испании) и Буяльский. Через них идет игра «Динамо». Есть также Де Пена и Жерсон Родригес, футболисты, которые могут сделать игру. Они быстрые и качественные.

- Как думаете, какой футбол мы увидим на «Камп Ноу»?
- Я думаю, это будет матч высокого прессинга, чтобы усложнить жизнь сопернику. «Динамо» тоже попытается атаковать. Луческу – тренер-победитель и будет искать возможности забить гол.

- Как вы пережили приход Мирчи Луческу, тренера, который ознаменовал эру в «Шахтере» – вечном сопернике киевского «Динамо»?
- Мы были в отпуске. Мы, игроки, этого почти не чувствовали, но болельщики немало критиковали это решение президента. Луческу долго руководил заклятым соперником, и поэтому болельщики продолжают его критиковать. Он очень требовательный тренер, со своим темпераментом. С очень выигрышным менталитетом.

- Какую цель эта команда может ставить перед собой в Лиге чемпионов?
- Она будет стараться пройти как можно дальше, и это также может быть витриной для молодых игроков.

- Сильно отличается ее игра дома и в гостях?
- На «Камп Ноу» будет сложнее. Дома вы можете заметить, что это отличная команда. На трибунах есть сектор, который любит петь, кричать... Это похоже на болельщиков «Барселоны» или «Реала». Когда дела идут прекрасно, идеально – они радуются, но когда футбол портится, то болельщики тоже становятся требовательными.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности