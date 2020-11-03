Фран СОЛЬ: «Барселона намного лучше Динамо, Луческу – тренер-победитель»

Форвард «Динамо» Фран Соль, который сейчас выступает в аренде в «Тенерифе», поделился ожиданиями от матча киевлян против «Барселоны», который состоится 4 ноября:

- Мне нравится быть в ведущей роли. В Киеве у меня этого не было, и здесь я могу играть регулярнее. Я счастлив на Тенерифе. Мы будем бороться за то, чтобы быть как можно выше и забивать голы.

- Каким вам видится поединок «Барсы» против вашей бывшей команды?

- «Барселона» намного лучше на бумаге. Но «Динамо» также имеет свои активы и может выдвинуть свои аргументы, особенно в домашней игре.

- Какие из них вы бы выделили?

- В команде есть талантливые футболисты, такие как Цыганков, Сидорчук (отстранен на матч в Испании) и Буяльский. Через них идет игра «Динамо». Есть также Де Пена и Жерсон Родригес, футболисты, которые могут сделать игру. Они быстрые и качественные.

- Как думаете, какой футбол мы увидим на «Камп Ноу»?

- Я думаю, это будет матч высокого прессинга, чтобы усложнить жизнь сопернику. «Динамо» тоже попытается атаковать. Луческу – тренер-победитель и будет искать возможности забить гол.

- Как вы пережили приход Мирчи Луческу, тренера, который ознаменовал эру в «Шахтере» – вечном сопернике киевского «Динамо»?

- Мы были в отпуске. Мы, игроки, этого почти не чувствовали, но болельщики немало критиковали это решение президента. Луческу долго руководил заклятым соперником, и поэтому болельщики продолжают его критиковать. Он очень требовательный тренер, со своим темпераментом. С очень выигрышным менталитетом.

- Какую цель эта команда может ставить перед собой в Лиге чемпионов?

- Она будет стараться пройти как можно дальше, и это также может быть витриной для молодых игроков.

- Сильно отличается ее игра дома и в гостях?

- На «Камп Ноу» будет сложнее. Дома вы можете заметить, что это отличная команда. На трибунах есть сектор, который любит петь, кричать... Это похоже на болельщиков «Барселоны» или «Реала». Когда дела идут прекрасно, идеально – они радуются, но когда футбол портится, то болельщики тоже становятся требовательными.