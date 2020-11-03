Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мы общались с агентом Милевского. Конкретики пока нет»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский может продолжить карьеру в составе новичка УПЛ.

«Пока это только слухи и разговоры. У меня нет такой информации, что Милевский будет играть в нашей команде. Это я вам официально заявляю. Но отмечу - пока, на данный момент.

Да, был контакт, мы общались, но конкретики пока нет. Вы же понимаете, что Артем - известный футболист, у него серьезные финансовые аппетиты. Скажу, что заинтересованность есть и с его стороны, и с нашей. Однако никаких договоренностей и конкретики пока нет», - сказал Кополовец.