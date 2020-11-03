Андрейс ЦЫГАНИКС: «У игроков Зари подсели ноги»

Игрок луганской «Зари» Андрейс Цыганикс рассказал о причинах неудачи команды в матче УПЛ против «Ингульца» (ничья 1:1):
«Многие игроки «Зари» наиграли колоссальное количество минут в последних матчах. Мы набегали много километров.
Из-за этого, возможно, подсели ноги. Тем более на таком поле. Пока тяжело сказать, почему такой результат».
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Источник — ТК Футбол
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