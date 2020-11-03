Андрейс ЦЫГАНИКС: «У игроков Зари подсели ноги»

Защитник «Зари» жалуется на напряженный график матчей

  • 03.11.2020 17:52
  • 241 просмотр
  • 1 комментарий
Андрейс ЦЫГАНИКС: «У игроков Зари подсели ноги»
© ФК Заря. Андрейс Цыганикс

Игрок луганской «Зари» Андрейс Цыганикс рассказал о причинах неудачи команды в матче УПЛ против «Ингульца» (ничья 1:1):

«Многие игроки «Зари» наиграли колоссальное количество минут в последних матчах. Мы набегали много километров.

Из-за этого, возможно, подсели ноги. Тем более на таком поле. Пока тяжело сказать, почему такой результат».

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 03.11.2020 17:55
    0
    Всё реже и реже у Цыганыка появляется желание хвастать родственничком ))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 03.11.2020 17:55
    0
    Всё реже и реже у Цыганыка появляется желание хвастать родственничком ))
    Ссылка
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