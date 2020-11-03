Рустам ХУДЖАМОВ: «Боруссия не позволит себе недооценки Шахтера»

Известный вратарь поделился ожиданиями от игры украинского клуба

  • 03.11.2020 17:43
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Боруссия не позволит себе недооценки Шахтера»
© twitter.com/FCShakhtar

Известный украинский вратарь Рустам Худжамов поделился ожиданиями от поединка «Шахтера» с менхенгладбахской «Боруссией» в третьем туре Лиги чемпионов. 

«Мне кажется, что сегодня «Шахтеру» будет непросто. Возможно, такого успеха как в первых двух турах может и не быть. Если в играх с «Реалом» и «Интером» была некая недооценка со стороны противников «Шахтера», то в этом матче немцы себе такого не позволят так, как они серьезно готовились.

Я, думаю, тренерский штаб доверит место в воротах Трубину, но посмотрим, как оно будет на самом деле.

Пока задача не выполнена – расслабляться не стоит. Потому что впереди будет еще 3 игры и там может все поменяться несколько раз. Но, для начала, нужно победить «Боруссию», - сказал Худжамов.

Матч «Шахтер» - «Боруссия» состоится 3-го ноября, старт в 19:55. Команда Луиша Каштру после двух туров лидирует с 4 пунктами. У «Боруссии» 2 очка.

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Источник — Футбол 1/2/3

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