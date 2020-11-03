Малиновский в команде недели в Серии А по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в чемпионате Италии. В состав попал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, достойно проявил себя в матче шестого тура Серии А против «Кротоне» (2:1). За этот матч он получил 8.7 балла.
Символическая сборная:
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Источник — WhoScored.com
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