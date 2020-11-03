Малиновский в команде недели в Серии А по версии WhoScored

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский провел удачный матч с «Кротоне»

  • 03.11.2020 15:34
  • 988 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский в команде недели в Серии А по версии WhoScored
© Twitter. Руслан Малиновский

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в чемпионате Италии. В состав попал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, достойно проявил себя в матче шестого тура Серии А против «Кротоне» (2:1). За этот матч он получил 8.7 балла.

Символическая сборная: 

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Источник — WhoScored.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 03.11.2020 15:39
    +2
    Супер Вот и Пришло МАЛОЕ Признание пока что но все ещё впереди у РУСЛАНА
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 03.11.2020 15:39
    +2
    Супер Вот и Пришло МАЛОЕ Признание пока что но все ещё впереди у РУСЛАНА
    Ссылка
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