Рональд КУМАН: «У Динамо есть проблемы с вирусом. Надеюсь, матч состоится»

Тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» Киев. Игра должна состояться в среду, начало в 22:00.

«Знаю, что у «Динамо» есть проблемы с коронавирусом. Сегодня они пройдут дополнительное тестирование. Ждем результаты. Правила УЕФА по этому поводу я не знаю, но мы готовимся к матчу. Надеюсь, он состоится. Проблема с вирусом влияет на качество состава, который есть у «Динамо», но такое же было у «Шахтера», и они обыграли «Реал». Так что мы уважаем соперника».

«Цель у нас одна - играть, создавать моменты и побеждать. Домашние матчи в Лиге чемпионов нужно выигрывать. Пока что все хорошо, у нас есть 6 очков».

«Дать отдых Лионелю Месси? Посмотрим завтра. Мы ожидаем, что соперник серьезно усложнит нам жизнь».

«Понимаю тех, кто недоволен результатами в чемпионате Испании. Могу сказать, что команде не хватает чистого форварда, но с этим придется ждать до января», - сказал Куман.

Утром игроки «Динамо» прошли тесты на коронавирус. Из-за большого количества ранее заболевших еще 1 случай в составе киевлян может вынудить УЕФА перенести матч.

После двух туров у команды Мирчи Луческу 1 пункт.