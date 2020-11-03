Рональд КУМАН: «У Динамо есть проблемы с вирусом. Надеюсь, матч состоится»

Наставник «Барселоны» дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 14:18
  • 1959 просмотров
  • 15 комментариев
Рональд КУМАН: «У Динамо есть проблемы с вирусом. Надеюсь, матч состоится»
© marca.com

Тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» Киев. Игра должна состояться в среду, начало в 22:00.

«Знаю, что у «Динамо» есть проблемы с коронавирусом. Сегодня они пройдут дополнительное тестирование. Ждем результаты. Правила УЕФА по этому поводу я не знаю, но мы готовимся к матчу. Надеюсь, он состоится. Проблема с вирусом влияет на качество состава, который есть у «Динамо», но такое же было у «Шахтера», и они обыграли «Реал». Так что мы уважаем соперника».

«Цель у нас одна - играть, создавать моменты и побеждать. Домашние матчи в Лиге чемпионов нужно выигрывать. Пока что все хорошо, у нас есть 6 очков».

«Дать отдых Лионелю Месси? Посмотрим завтра. Мы ожидаем, что соперник серьезно усложнит нам жизнь».

«Понимаю тех, кто недоволен результатами в чемпионате Испании. Могу сказать, что команде не хватает чистого форварда, но с этим придется ждать до января», - сказал Куман.

Утром игроки «Динамо» прошли тесты на коронавирус. Из-за большого количества ранее заболевших еще 1 случай в составе киевлян может вынудить УЕФА перенести матч.

После двух туров у команды Мирчи Луческу 1 пункт.

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Источник — Marca

(7 голосов)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 15:00
    -2
    Артур Смайл, 03.11.2020 14:52
    Я не знаю как считают другие, но я считаю так. И прошу не приписывать меня к болелам Динамо или Шахтёра. Я болельщик украинского футбола, а не конкретного клуба.
    Ну если ты так считаешь, то твое мнение очень «важно» для нас)) Почитай мнения болельщиков дыка перед матчем с Реалом и вообще все то что они писали про коронавирус в Шахтере. Или обычного болельщика украинского футбола это не особо интересовало?)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 14:59
    -1
    Артур Смайл, 03.11.2020 14:53
    *ля, за перенос, если будет такая возможность. Если по правилам нельзя, то конечно придётся играть.
    ну логично, что будет перенос если по правилам играть нельзя..
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 14:53
    -2
    AdvocatusDei, 03.11.2020 14:48
    так это проблемы динамо а не барселоны, уефа и зрителей
    *ля, за перенос, если будет такая возможность. Если по правилам нельзя, то конечно придётся играть.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 14:52
    -1
    Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 14:47
    Все болельщики дыка считают что Шахтер это дворовая команда с кабинетными чемпионством, а тут резко у Шахтера крутая лавка появилась... бред. Должны играть, в любом случае, ну или технарь. Это проблема дыки что их игроки, как тут говорил уже кто-то на Шахтер, где-то в ночных клубах или кабаках подхватили вирус, и уж точно не Барсы!
    Я не знаю как считают другие, но я считаю так. И прошу не приписывать меня к болелам Динамо или Шахтёра. Я болельщик украинского футбола, а не конкретного клуба.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 14:51
    -3
    AdvocatusDei, 03.11.2020 14:48
    так это проблемы динамо а не барселоны, уефа и зрителей
    Нет по мнению динамоботов надо или перенести или Барселоне поражение засчитать это они виноваты
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 14:48
    -5
    Артур Смайл, 03.11.2020 14:40
    А я за перенос! Кто-то там вспоминал победу Шахтёра над Реалом в аналогичной ситуации. Но у Шахтёра очень крутая скамейка запасных, у которой было за счёт чего обыгрывать разобранный Реал. У Динамо такого и близко нет. Даже пьяную Барселону они не обыграют с таким подбором игроков.
    так это проблемы динамо а не барселоны, уефа и зрителей
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 14:47
    -4
    Артур Смайл, 03.11.2020 14:40
    А я за перенос! Кто-то там вспоминал победу Шахтёра над Реалом в аналогичной ситуации. Но у Шахтёра очень крутая скамейка запасных, у которой было за счёт чего обыгрывать разобранный Реал. У Динамо такого и близко нет. Даже пьяную Барселону они не обыграют с таким подбором игроков.
    Все болельщики дыка считают что Шахтер это дворовая команда с кабинетными чемпионством, а тут резко у Шахтера крутая лавка появилась... бред. Должны играть, в любом случае, ну или технарь. Это проблема дыки что их игроки, как тут говорил уже кто-то на Шахтер, где-то в ночных клубах или кабаках подхватили вирус, и уж точно не Барсы!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 14:41
    -2
    Артур Смайл, 03.11.2020 14:40
    А я за перенос! Кто-то там вспоминал победу Шахтёра над Реалом в аналогичной ситуации. Но у Шахтёра очень крутая скамейка запасных, у которой было за счёт чего обыгрывать разобранный Реал. У Динамо такого и близко нет. Даже пьяную Барселону они не обыграют с таким подбором игроков.
    Разобранный Реал?ты серьёзно?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 14:41
    -5
    А если реально подумать такого шанса может и не быть Месси может не будет Барселона не форме почему украинскому клубу не обыграть Барселону и принести очи стране в копилачку,ну если и опозорятся я не сильно расстроюсь!!!
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 14:40
    -4
    А я за перенос! Кто-то там вспоминал победу Шахтёра над Реалом в аналогичной ситуации. Но у Шахтёра очень крутая скамейка запасных, у которой было за счёт чего обыгрывать разобранный Реал. У Динамо такого и близко нет. Даже пьяную Барселону они не обыграют с таким подбором игроков.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 03.11.2020 14:38
    +1
    Кумман не хочет откладывать победу.....
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 14:29
    -6
    yuryan, 03.11.2020 14:27
    І знову всрався
    Нормально хоч платять тобі? Ватоголовий?
    А что снова ныть ты стал,такую Барселону которая сейчас можно и юниорами обыграть ,они не в форме,а Месси это Месси один в поле Не Воин
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 03.11.2020 14:29
    -2
    Як не дивно я теж хочу щоб матч відбувся . Так хочу подивитись як малі будуть діяти проти такого суперника. І зайви раз хочу побачити чи такий талановитий тренер Луческу. Я не вимагаю результат , я хочу побачити гру і щоб всі віддавались грі навіть роблячи купу помилок .
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 03.11.2020 14:27
    +6
    Maks7777, 03.11.2020 14:25
    Матч должен состояться в любом случае, весь Мир ждёт перенести в лч,то в упл они все матчи будут просить переносить тогда,и так с 8 матчей почти все матчи дома играют и уже золотые медали на себя одели после 8 тура
    І знову всрався
    Нормально хоч платять тобі? Ватоголовий?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 14:25
    -8
    Матч должен состояться в любом случае, весь Мир ждёт перенести в лч,то в упл они все матчи будут просить переносить тогда,и так с 8 матчей почти все матчи дома играют и уже золотые медали на себя одели после 8 тура
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 03.11.2020 14:27
    +6
    Maks7777, 03.11.2020 14:25
    Матч должен состояться в любом случае, весь Мир ждёт перенести в лч,то в упл они все матчи будут просить переносить тогда,и так с 8 матчей почти все матчи дома играют и уже золотые медали на себя одели после 8 тура
    І знову всрався
    Нормально хоч платять тобі? Ватоголовий?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 03.11.2020 14:38
    +1
    Кумман не хочет откладывать победу.....
    Ссылка
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