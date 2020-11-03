ТЕТЕ: «Думаю о выходе с Шахтером в финал Лиги чемпионов»

Вингер «Шахтера» Тете рассказал о своих впечатлениях от участия «горняков» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, заявив о серьезных амбициях.

«Думаю, «Реал» пострадал от поражения в первом туре. Мы столкнулись с некоторыми проблемами из-за COVID-19, но самым важным было то, что мы доказали силу нашей команды. Многие ожидали, что «Шахтер» проиграет, по крайней мере, с разницей в три гола в Мадриде, они думали, что мы не сумеем справиться с ситуацией, но мы удивили всех. Мы обыграли «Реал» в Мадриде – самый успешный клуб в истории Лиги чемпионов».

«Думаю, это был шок для них. Поэтому если проблема между Бензема и Винисиусом действительно была, хотя я не знаю, правда это или нет, то это говорит, что «Реал» пострадал от поражения от нас».

«Лично у меня всегда большие амбиции. Я думаю о выходе в финал. У команды есть для этого качество, мы показали, что у нас много хороших футболистов. Итак, мы можем пойти дальше и должны продолжать усердно работать. Во вторник нам предстоит еще одна важная игра и я надеюсь, что она пройдет хорошо».

«Каждый сезон в турнирах есть свои сюрпризы, и мы думаем, что можем стать первыми. Для «Шахтера» как клуба было бы очень важно выйти в полуфинал или финал Лиги чемпионов. И мы можем удивить других своим вдохновением», - сказал Тете.

Напомним, сегодня «Шахтер» на НСК «Олимпийский» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.