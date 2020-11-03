ТЕТЕ: «Думаю о выходе с Шахтером в финал Лиги чемпионов»

Молодой бразилец очень амбициозен

  • 03.11.2020 13:12
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  • 4 комментария
ТЕТЕ: «Думаю о выходе с Шахтером в финал Лиги чемпионов»
© ФК Шахтер. Тете

Вингер «Шахтера» Тете рассказал о своих впечатлениях от участия «горняков» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, заявив о серьезных амбициях.

«Думаю, «Реал» пострадал от поражения в первом туре. Мы столкнулись с некоторыми проблемами из-за COVID-19, но самым важным было то, что мы доказали силу нашей команды. Многие ожидали, что «Шахтер» проиграет, по крайней мере, с разницей в три гола в Мадриде, они думали, что мы не сумеем справиться с ситуацией, но мы удивили всех. Мы обыграли «Реал» в Мадриде – самый успешный клуб в истории Лиги чемпионов».

«Думаю, это был шок для них. Поэтому если проблема между Бензема и Винисиусом действительно была, хотя я не знаю, правда это или нет, то это говорит, что «Реал» пострадал от поражения от нас».

«Лично у меня всегда большие амбиции. Я думаю о выходе в финал. У команды есть для этого качество, мы показали, что у нас много хороших футболистов. Итак, мы можем пойти дальше и должны продолжать усердно работать. Во вторник нам предстоит еще одна важная игра и я надеюсь, что она пройдет хорошо».

«Каждый сезон в турнирах есть свои сюрпризы, и мы думаем, что можем стать первыми. Для «Шахтера» как клуба было бы очень важно выйти в полуфинал или финал Лиги чемпионов. И мы можем удивить других своим вдохновением», - сказал Тете.

Напомним, сегодня «Шахтер» на НСК «Олимпийский» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.

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Источник — Beinsports.com

(4 голоса)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 13:33
    0
    угу
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 03.11.2020 13:31
    0
    Я думаю каждый амбициозный игрок хочет выиграть ЛЧ со своим клубом.
    Странно было бы, если он не хотел )
    Я думаю Цыганков тоже не против бы с ДК взять ЛЧ )
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 13:20
    -1
    Тете, ты будущая мировая звезда футбола, многое как раз и зависит от тебя.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 13:17
    -3
    Всё возможно вы уровень и вы доказали это уже
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 13:33
    0
    угу
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 03.11.2020 13:31
    0
    Я думаю каждый амбициозный игрок хочет выиграть ЛЧ со своим клубом.
    Странно было бы, если он не хотел )
    Я думаю Цыганков тоже не против бы с ДК взять ЛЧ )
    Ссылка
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