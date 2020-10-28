ВИДЕО. Не играй на него. Бензема попросил Менди не давать мяч Винисиусу

Атмосфера в «Реале» далека от идеала

  • 28.10.2020 13:45
  • 3466 просмотров
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Не играй на него. Бензема попросил Менди не давать мяч Винисиусу
© ФК Реал Мадрид. Карим Бензема

В перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Реалом» (2:2) в подтрибунном помещении состоялся забавный разговор.

Нападающий «сливочных» Карим Бензема попросил левого защитника Ферлана Менди не пасовать на левого вингера Винисиуса Жуниора.

«Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас», – сказал Бензема, когда его команда проигрывала со счетом 0:1.

Забавно, что Винисиус в этот момент стоял в нескольких метрах от Карима.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 28.10.2020 14:34
    0
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:24
    с немцами очень сложно будет максимальный результат добыть, очевидно не мальчики для битья, доказали это с интером и реалом, и в отличии от шахты забивала обоим.
    Но и пропускала от обоих, причем оба раза по 2 гола. Так что шансі 100% будут.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 28.10.2020 14:29
    0
    Valera35, 28.10.2020 13:50
    Бенз и Менди по-французски, Вини-бразил нифига и не понял, а вот бельгиец Куртуа улыбнулся с них
    Смотрел игру, Бензема был совершенно прав. Вини лажал со страшной силой. Может, он большой талант, но я пока ничего этого не видел.
    Ссылка
    Special2
      Special2, 28.10.2020 14:29
    0
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:24
    с немцами очень сложно будет максимальный результат добыть, очевидно не мальчики для битья, доказали это с интером и реалом, и в отличии от шахты забивала обоим.
    В отличии от Шахты пропускала от обоих
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:24
    0
    pike1, 28.10.2020 14:10
    Две ничьи между Интером и Реалом и две победы Шахтера с Боруссией было бы идеально, Но это маловероятно
    с немцами очень сложно будет максимальный результат добыть, очевидно не мальчики для битья, доказали это с интером и реалом, и в отличии от шахты забивала обоим.
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 28.10.2020 14:15
    +1
    pike1, 28.10.2020 14:10
    Две ничьи между Интером и Реалом и две победы Шахтера с Боруссией было бы идеально, Но это маловероятно
    Однозначно лучше две ничьи, либо две победы одной команды
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.10.2020 14:10
    +1
    Две ничьи между Интером и Реалом и две победы Шахтера с Боруссией было бы идеально, Но это маловероятно
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.10.2020 14:08
    0
    Алекс Морган, 28.10.2020 13:58
    Да пожелаем же Интеру и Реалу убить друг друга в спарке
    Тут даже и не понятно какой результат будет лучше
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 28.10.2020 13:58
    +1
    Да пожелаем же Интеру и Реалу убить друг друга в спарке
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.10.2020 13:53
    +5
    А вот и причина всех неудач Реала - команды нету.
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 28.10.2020 13:50
    +2
    Бенз и Менди по-французски, Вини-бразил нифига и не понял, а вот бельгиец Куртуа улыбнулся с них
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 28.10.2020 13:47
    +3
    Вчора половина гравців грала проти Шахтаря і нічого
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.10.2020 13:53
    +5
    А вот и причина всех неудач Реала - команды нету.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 28.10.2020 13:47
    +3
    Вчора половина гравців грала проти Шахтаря і нічого
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 28.10.2020 13:50
    +2
    Бенз и Менди по-французски, Вини-бразил нифига и не понял, а вот бельгиец Куртуа улыбнулся с них
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 28.10.2020 14:15
    +1
    pike1, 28.10.2020 14:10
    Две ничьи между Интером и Реалом и две победы Шахтера с Боруссией было бы идеально, Но это маловероятно
    Однозначно лучше две ничьи, либо две победы одной команды
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.10.2020 14:10
    +1
    Две ничьи между Интером и Реалом и две победы Шахтера с Боруссией было бы идеально, Но это маловероятно
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 28.10.2020 13:58
    +1
    Да пожелаем же Интеру и Реалу убить друг друга в спарке
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 28.10.2020 14:34
    0
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:24
    с немцами очень сложно будет максимальный результат добыть, очевидно не мальчики для битья, доказали это с интером и реалом, и в отличии от шахты забивала обоим.
    Но и пропускала от обоих, причем оба раза по 2 гола. Так что шансі 100% будут.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 28.10.2020 14:29
    0
    Valera35, 28.10.2020 13:50
    Бенз и Менди по-французски, Вини-бразил нифига и не понял, а вот бельгиец Куртуа улыбнулся с них
    Смотрел игру, Бензема был совершенно прав. Вини лажал со страшной силой. Может, он большой талант, но я пока ничего этого не видел.
    Ссылка
    Special2
      Special2, 28.10.2020 14:29
    0
    sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:24
    с немцами очень сложно будет максимальный результат добыть, очевидно не мальчики для битья, доказали это с интером и реалом, и в отличии от шахты забивала обоим.
    В отличии от Шахты пропускала от обоих
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 28.10.2020 14:24
    0
    pike1, 28.10.2020 14:10
    Две ничьи между Интером и Реалом и две победы Шахтера с Боруссией было бы идеально, Но это маловероятно
    с немцами очень сложно будет максимальный результат добыть, очевидно не мальчики для битья, доказали это с интером и реалом, и в отличии от шахты забивала обоим.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.10.2020 14:08
    0
    Алекс Морган, 28.10.2020 13:58
    Да пожелаем же Интеру и Реалу убить друг друга в спарке
    Тут даже и не понятно какой результат будет лучше
    Ссылка
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