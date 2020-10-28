ВИДЕО. Не играй на него. Бензема попросил Менди не давать мяч Винисиусу

В перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Реалом» (2:2) в подтрибунном помещении состоялся забавный разговор.
Нападающий «сливочных» Карим Бензема попросил левого защитника Ферлана Менди не пасовать на левого вингера Винисиуса Жуниора.
«Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас», – сказал Бензема, когда его команда проигрывала со счетом 0:1.
Забавно, что Винисиус в этот момент стоял в нескольких метрах от Карима.
🎙💬 Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f— RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020
Источник — Twitter
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