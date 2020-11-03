Еще одни немцы для Шахтера. Чего ждать от Боруссии М

В последние годы судьба слишком часто сводит «Шахтер» с представителями Германии. В позапрошлом сезоне чемпионы Украины бились против «Хоффенхайма» и «Айнтрахта», в прошлом – с «Вольфсбургом». Остались в памяти и относительно недавние встречи с «Шальке» и «Баварией». Сегодня «горняков» проэкзаменует еще один немецкий клуб – «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Предлагаем чуть ближе ознакомиться с сегодняшним противником «горняков». Спойлер: «Боруссия» М непохожа на предыдущих представителей Бундеслиги, против которых играл «Шахтер».

Тренер – Марко Розе

Марко Розе не может похвастаться очень успешной карьерой футболиста. Большую часть времени он провел в «Майнце», а также несколько сезонов играл за «Ганновер». В Бундеслиге бывший левый защитник провел лишь 65 матчей. Но с тренерской карьерой у Розе все сложилось куда лучше.

После завершения игровой карьеры Розе работал помощником у Томаса Тухеля, а потом у Мартина Шмидта в «Майнце», а после этого поехал работать главным тренером «Локомотива» Лейпциг в Региональлиге (четвертая лига Германии). Там Розе удалось попасть на радары концерна «Ред Булл», и молодого специалиста пригласили работать в систему Зальцбурга.

Дальше все шло только по нарастающей. В 2013 году Розе принял команду U-16, и за четыре года прошел путь до главного тренера австрийского гранда. В сезоне-2016/17 он даже сумел выиграть «Ред Буллом» U-19 Юношескую лигу УЕФА.

Розе недолго проработал в «Ред Булле», но уверен, эти времена фанаты клуба всегда будут вспоминать с ностальгией.

При Розе «Ред Булл» доминировал на внутренней арене настолько сильно, что за два сезона проиграл лишь 5 матчей в австрийской Бундеслиге. Но самое удивительное – при Розе «быки» не потерпели ни одного домашнего поражения во всех турнирах!

Итого: за два сезона при Розе Зальцбург дважды выиграл чемпионат, а также добрался до полуфинала Лиги Европы, где уступил «Марселю». Очень внушительно. Достаточно внушительно, чтобы «Боруссия» М пригласила Розе вместо Дитера Хекинга.

Как показала практика, со своим выбором «жеребцы» не прогадали. В первом же сезоне под руководством 44-летнего немца команда вышла в Лигу чемпионов, где уже набрала 2 очка в матчах с «Реалом» и «Интером».

Ключевые фигуры

Сила «Боруссии» М в том, что в каждой линии у команды есть исполнители наивысшего уровня, способные по своему потенциалу играть в основе очень многих топ-клубов.

Но в качестве ключевых фигур я бы выделил четырех игроков: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Флориан Нойхауз и Маркус Тюрам.

Голкипер сборной Швейцарии Зоммер в позапрошлом сезоне был признан изданием Kicker лучшим голкипером Бундеслиги. В минувшем сезоне он уступил только Мануэлю Нойеру. Зоммер – потрясающий голкипер. За последние пять лет именно у него самый низкий процент ошибок, которые привели к голу в чемпионате Германии. Если бы не невероятные сейвы капитана команды, Гладбах не финишировал бы в прошлом сезоне в топ-4.

Гинтер – лидер обороны Гладбаха. В свое время Маттиасу не удалось зарекомендовать себя в Дортмунде, но в другой «Боруссии» чемпион мира-2014 раскрылся сполна. Гинтер отлично начинает атаки команды Марко Розе, а также является одним из лучших в Бундеслиге по части игры на втором этаже.

Нойхауз – мозг «Боруссии» М. Центральный полузащитник с необычайно светлой головой, который уже даже вызывается в сборную Германии. Флориан является воспитанником «жеребцов», а свой талант раскрыл в сезоне-2017/18 в «Фортуне» Дюсслельдорф, где он играл в аренде во Второй Бундеслиге. После этого Нойхауз стал несменным игроком основы Гладбаха. Дабы понять, на что способен этот центрхав, посмотрите его ассист на Хофманна, когда «Боруссия» М забивала второй гол «Интеру». Магия в чистом виде.

Тюрам – этакий менхенгладбахский Лукаку. Гора мышц, которая на скорости способна продавить любую оборону. Сын Лилиана Тюрама летом 2019 перешел в «Боруссию» М из «Генгама», и сходу смог стать главной фигурой в атаке команды. Номинально Тюрам – центральный нападающий, но в Германии зачастую выходит на левом фланге атаке. В недавнем матче с «Реалом» именно Тюрам стал главным героем, оформив дубль.

Также очень сильный текущий сезон проводит воспитанник «Боруссии» Д Йонас Хофманн, но в предыдущих кампаниях ему мешали сполна раскрыться травмы.

Как «Боруссия» М играет

Стиль Гладбаха куда больше на тот, в котором играет и сам «Шахтер». Команда Марко Розе предпочитает атаковать через короткий пас и задействовать скорость своих фланговых футболистов.

Но, в отличие от «Шахтера», «жеребцы» после потери мяча постоянно включаются в высокий прессинг. Также «Боруссия» М очень сильна при стандартных положениях.

Изначально Розе пробовал играть с «Боруссией» М по своей любимой схеме с ромбом в центре поле и парой форвардов Тюрам - Плеа, но позднее переключился на 4-2-3-1, но ситуативно расположение игроков команды на поле постоянно меняется.

Это отличается от тех немецких команд, с которыми «Шахтер» играл раньше. «Хоффенхайм» и «Айнтрахт» действовали в три центральных защитника и делали упор на быстрый переход в атаку. «Вольфсбург» играл по той же схема, но «волки» очень часто задействуют дальние передачи и навесы в штрафную зону. Такого соперника как «Боруссия» М у «Шахтера» в принципе не было уже очень давно.

Как нужно играть «Шахтеру»

Глупо полагаться, что с Гладбахом «горнякам» будет проще, чем с «Интером» или «Реала». В своем нынешнем состоянии «Боруссия» М ничуть не слабее этих грандов.

Против «Боруссии» М «Шахтеру» нужно сыграть точно так же, как это было в Мадриде и Киеве с «Интером» – надежно сзади и с использованием контратак. Гладбах точно будет высоко прессинговать, и это будет создавать разрыв между зонами, чем чемпионы Украины должны воспользоваться.

В атаке «Боруссия» М будет делать ставку на скорость и мобильность Тюрама, Плеа и Хофманна. Исходя из этого, очень не хочется вновь увидеть на поле неповоротливого Давида Хочолаву. Николай Матвиенко куда больше подходит для игры против такого противника. К тому же Матвиенко обладает отличным первым пасом, что не менее важно.

Прогноз

Учитывая то, как команды действуют в обороне, скорее всего, обе смогут забить, а результативная ничья выглядит наиболее вероятным исходом. Ставлю на то, что все закончится 2:2.

Илья КВИТКИН