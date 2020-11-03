Еще одни немцы для Шахтера. Чего ждать от Боруссии М

Sport.ua представляет сегодняшнего соперника «горняков» в Лиге чемпионов

  • 03.11.2020 12:11
  • 1473 просмотра
  • 3 комментария
Еще одни немцы для Шахтера. Чего ждать от Боруссии М
© ФК Боруссия Менхенгладбах

В последние годы судьба слишком часто сводит «Шахтер» с представителями Германии. В позапрошлом сезоне чемпионы Украины бились против «Хоффенхайма» и «Айнтрахта», в прошлом – с «Вольфсбургом». Остались в памяти и относительно недавние встречи с «Шальке» и «Баварией». Сегодня «горняков» проэкзаменует еще один немецкий клуб – «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Предлагаем чуть ближе ознакомиться с сегодняшним противником «горняков». Спойлер: «Боруссия» М непохожа на предыдущих представителей Бундеслиги, против которых играл «Шахтер».

Тренер – Марко Розе

Марко Розе не может похвастаться очень успешной карьерой футболиста. Большую часть времени он провел в «Майнце», а также несколько сезонов играл за «Ганновер». В Бундеслиге бывший левый защитник провел лишь 65 матчей. Но с тренерской карьерой у Розе все сложилось куда лучше.

После завершения игровой карьеры Розе работал помощником у Томаса Тухеля, а потом у Мартина Шмидта в «Майнце», а после этого поехал работать главным тренером «Локомотива» Лейпциг в Региональлиге (четвертая лига Германии). Там Розе удалось попасть на радары концерна «Ред Булл», и молодого специалиста пригласили работать в систему Зальцбурга.

Дальше все шло только по нарастающей. В 2013 году Розе принял команду U-16, и за четыре года прошел путь до главного тренера австрийского гранда. В сезоне-2016/17 он даже сумел выиграть «Ред Буллом» U-19 Юношескую лигу УЕФА. 

Розе недолго проработал в «Ред Булле», но уверен, эти времена фанаты клуба всегда будут вспоминать с ностальгией.

При Розе «Ред Булл» доминировал на внутренней арене настолько сильно, что за два сезона проиграл лишь 5 матчей в австрийской Бундеслиге. Но самое удивительное – при Розе «быки» не потерпели ни одного домашнего поражения во всех турнирах!

Итого: за два сезона при Розе Зальцбург дважды выиграл чемпионат, а также добрался до полуфинала Лиги Европы, где уступил «Марселю». Очень внушительно. Достаточно внушительно, чтобы «Боруссия» М пригласила Розе вместо Дитера Хекинга.

Как показала практика, со своим выбором «жеребцы» не прогадали. В первом же сезоне под руководством 44-летнего немца команда вышла в Лигу чемпионов, где уже набрала 2 очка в матчах с «Реалом» и «Интером».

Ключевые фигуры

Сила «Боруссии» М в том, что в каждой линии у команды есть исполнители наивысшего уровня, способные по своему потенциалу играть в основе очень многих топ-клубов.

Но в качестве ключевых фигур я бы выделил четырех игроков: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Флориан Нойхауз и Маркус Тюрам.

Голкипер сборной Швейцарии Зоммер в позапрошлом сезоне был признан изданием Kicker лучшим голкипером Бундеслиги. В минувшем сезоне он уступил только Мануэлю Нойеру. Зоммер – потрясающий голкипер. За последние пять лет именно у него самый низкий процент ошибок, которые привели к голу в чемпионате Германии. Если бы не невероятные сейвы капитана команды, Гладбах не финишировал бы в прошлом сезоне в топ-4.

Гинтер – лидер обороны Гладбаха. В свое время Маттиасу не удалось зарекомендовать себя в Дортмунде, но в другой «Боруссии» чемпион мира-2014 раскрылся сполна. Гинтер отлично начинает атаки команды Марко Розе, а также является одним из лучших в Бундеслиге по части игры на втором этаже.

Нойхауз – мозг «Боруссии» М. Центральный полузащитник с необычайно светлой головой, который уже даже вызывается в сборную Германии. Флориан является воспитанником «жеребцов», а свой талант раскрыл в сезоне-2017/18 в «Фортуне» Дюсслельдорф, где он играл в аренде во Второй Бундеслиге. После этого Нойхауз стал несменным игроком основы Гладбаха. Дабы понять, на что способен этот центрхав, посмотрите его ассист на Хофманна, когда «Боруссия» М забивала второй гол «Интеру». Магия в чистом виде.

Тюрам – этакий менхенгладбахский Лукаку. Гора мышц, которая на скорости способна продавить любую оборону. Сын Лилиана Тюрама летом 2019 перешел в «Боруссию» М из «Генгама», и сходу смог стать главной фигурой в атаке команды. Номинально Тюрам – центральный нападающий, но в Германии зачастую выходит на левом фланге атаке. В недавнем матче с «Реалом» именно Тюрам стал главным героем, оформив дубль.

Также очень сильный текущий сезон проводит воспитанник «Боруссии» Д Йонас Хофманн, но в предыдущих кампаниях ему мешали сполна раскрыться травмы.

Как «Боруссия» М играет

Стиль Гладбаха куда больше на тот, в котором играет и сам «Шахтер». Команда Марко Розе предпочитает атаковать через короткий пас и задействовать скорость своих фланговых футболистов.

Но, в отличие от «Шахтера», «жеребцы» после потери мяча постоянно включаются в высокий прессинг. Также «Боруссия» М очень сильна при стандартных положениях.

Изначально Розе пробовал играть с «Боруссией» М по своей любимой схеме с ромбом в центре поле и парой форвардов Тюрам - Плеа, но позднее переключился на 4-2-3-1, но ситуативно расположение игроков команды на поле постоянно меняется.

Это отличается от тех немецких команд, с которыми «Шахтер» играл раньше. «Хоффенхайм» и «Айнтрахт» действовали в три центральных защитника и делали упор на быстрый переход в атаку. «Вольфсбург» играл по той же схема, но «волки» очень часто задействуют дальние передачи и навесы в штрафную зону. Такого соперника как «Боруссия» М у «Шахтера» в принципе не было уже очень давно. 

Как нужно играть «Шахтеру»

Глупо полагаться, что с Гладбахом «горнякам» будет проще, чем с «Интером» или «Реала». В своем нынешнем состоянии «Боруссия» М ничуть не слабее этих грандов.

Против «Боруссии» М «Шахтеру» нужно сыграть точно так же, как это было в Мадриде и Киеве с «Интером» – надежно сзади и с использованием контратак. Гладбах точно будет высоко прессинговать, и это будет создавать разрыв между зонами, чем чемпионы Украины должны воспользоваться.

В атаке «Боруссия» М будет делать ставку на скорость и мобильность Тюрама, Плеа и Хофманна. Исходя из этого, очень не хочется вновь увидеть на поле неповоротливого Давида Хочолаву. Николай Матвиенко куда больше подходит для игры против такого противника. К тому же Матвиенко обладает отличным первым пасом, что не менее важно.

Прогноз

Учитывая то, как команды действуют в обороне, скорее всего, обе смогут забить, а результативная ничья выглядит наиболее вероятным исходом. Ставлю на то, что все закончится 2:2.

Илья КВИТКИН

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Квиткин, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 12:49
    +1
    Удачи Шахтёру.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 03.11.2020 12:45
    -1
    Мне понравился обзац в статье, как нужно играть Шахтеру, видимо Каштру необходимо записаться на курсы к автору статьи, без его советов ну ни как.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 03.11.2020 12:31
    -2
    Автобусом.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 12:49
    +1
    Удачи Шахтёру.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности