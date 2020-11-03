Рома отказалась от идеи пригласить Боту на пост спортивного директора

Руководство «Ромы» отказалось от варианта с приглашением на пост спортивного директора клуба нынешнего руководителя департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту, сообщает журналист Sky Sport Анджело Маньянте.

Как утверждается, такое решение лично принял собственник «Ромы» Дэн Фридкин.

Ранее сообщалось, что Боту входит в сферу интересов «Ромы», потому как в клубе хотели бы наладить такую же модель работы с футболистами, которая существует в «Бенфике» и «Шахтере».

Впоследствии генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что Жозе Боту хочет продолжить свою работу в донецком клубе, а «Роме» посоветовал обратить внимание на контракт португальца, в котором прописана очень солидная сумма отступных за досрочное расторжение соглашения.