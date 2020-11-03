Николай МАТВИЕНКО: «С Боруссией будет одна из самых сложных игр»

Защитник «Шахтера» – о предстоящем матче с клубом из Менхенгладбаха

  • 03.11.2020 11:58
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Николай МАТВИЕНКО: «С Боруссией будет одна из самых сложных игр»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

«У немецких команд есть немало общего — дисциплина и неуступчивость. Немцы всегда бьются до конца, поэтому с «Боруссией» будет очень сложная игра. Наверное, одна из самых сложных.

Тренеры подготовят теоретическое занятие, расскажут, как они играют и обороняются. Мы будем осведомлены и хорошо подготовимся», - сказал Матвиенко.

Матч «Шахтер» – «Боруссия Менхенгладбах» состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 19:55.

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Источник — Футбол 1/2/3

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