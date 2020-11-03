Николай МАТВИЕНКО: «С Боруссией будет одна из самых сложных игр»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

«У немецких команд есть немало общего — дисциплина и неуступчивость. Немцы всегда бьются до конца, поэтому с «Боруссией» будет очень сложная игра. Наверное, одна из самых сложных.

Тренеры подготовят теоретическое занятие, расскажут, как они играют и обороняются. Мы будем осведомлены и хорошо подготовимся», - сказал Матвиенко.

Матч «Шахтер» – «Боруссия Менхенгладбах» состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 19:55.