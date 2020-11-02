Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Матч пройдет в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
«Шахтер» – «Боруссия Менхенгладбах». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Боруссия Менхенгладбах» покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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