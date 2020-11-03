Сергей КОВАЛЕВ: «Шахтер и Боруссия — команды одного уровня»

Специалист считает, что «горнякам» следует проявить осторожность в поединке с немецким клубом

  • 03.11.2020 11:19
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Сергей КОВАЛЕВ: «Шахтер и Боруссия — команды одного уровня»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Ковалев

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ковалев поделился мнением о том, какой план на игру с «Боруссией» М выберет главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру.

— Какой план на игру выберет Луиш Каштру?
— «Боруссия» хорошо прессингует на половине соперника, поэтому «Шахтеру» будет непросто выбегать в быстрые атаки. Тем не менее, это чуть ли не единственный его шанс добыть положительный результат в этой встрече. Хочется верить, что в этом компоненте у «горняков» все получится.

— Если мы говорим о немецкой команде, то это всегда ассоциируется с организованностью. «Шахтер» в нынешней Лиге чемпионов тоже продемонстрировал нечто подобное?
— Без сомнения. В поединке с «Реалом» и «Интером» дисциплина и хорошая тактическая готовность футболистов, привели к положительным результатам.

— На ваш взгляд, кто выше классом?
— Сложно сказать. Думаю, «Шахтер» и «Боруссия» — команды приблизительно одного уровня. «Горнякам» нужно быть очень осторожными, в плане того, чтобы постараться не пропустить. Иначе придется раскрываться, а немцам только это и нужно будет, поскольку контрвыпады у них хорошо получаются. У «Шахтера» проблемы с составом хоть и стали меньше, но они все равно остаются. Так, кстати, думали и «Реал» с «Интером». Тем не менее, это не помешало «горнякам» завоевывать очки в этих поединках.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах состоится во вторник, 3-го ноября, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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