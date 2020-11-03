Йонас ХОФМАНН: «Матч с Шахтером – шанс развить успех в турнирной таблице»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
«Мы разобрали матчи «Шахтера» против «Реала» и «Интера». У «горняков» техничные игроки впереди, но тренер делал акцент на том, что оппонент очень здорово защищается.
Необходимо быть гибкими тактически и не тратить моменты в штрафной площадке Шахтера. Что касается шансов, то считаю, что мы в хорошей позиции. Мы добыли два очка в матчах с «Реалом» и «Интером». От нас не ждали таких результатов. Теперь есть классный шанс для того, чтобы развить успех в турнирной таблице», - сказал Хофманн.
Матч «Шахтер» – «Боруссия Менхенгладбах» состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 19:55.
Источник — Футбол 1/2/3
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