Симинин провел 250-й матч за Волынь

33-летний украинский защитник Сергей Симинин провел 250-й матч в составе луцкой «Волыни».
Юбилейным для футболиста стал поединок 10-го тура Первой лиги против «Авангарда» (0:1).
Симинин выступал за «Волынь» с 2007-го по 2008-й годы, с 2009-го по 2014-й годы и с 2018-го года по настоящее время.
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Источник — ФК Волынь
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