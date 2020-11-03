Симинин провел 250-й матч за Волынь

33-летний украинский защитник Сергей Симинин провел 250-й матч в составе луцкой «Волыни».

Юбилейным для футболиста стал поединок 10-го тура Первой лиги против «Авангарда» (0:1).

Симинин выступал за «Волынь» с 2007-го по 2008-й годы, с 2009-го по 2014-й годы и с 2018-го года по настоящее время.