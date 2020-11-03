Шахтер - Боруссия М. Прогноз на матч

Игра состоится 3 ноября

  • 03.11.2020 10:36
  • 7828 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер - Боруссия М. Прогноз на матч

После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов некоторые болельщики отводили «Шахтеру» и «Боруссии» М борьбу за путевку в Лигу Европы. Но после двух туров команды занимают первое и второе места в группе В. И «Шахтер», и «Боруссия» М уже отобрали очки у «Реала» и «Интера», а теперь им предстоит встретиться в Киеве. К сожалению, игра пройдет без зрителей. И, тем не менее, матч ожидается жаркий, аналитики Parimatch дают командам практически равные шансы на победу.

В обоих матчах Лиги чемпионов «Боруссия» М сыграла вничью с одинаковым счетом 2:2. С «Интером» отметился дублем Лукаку, а с «Реалом» - Тюрам, сын Лилиана Тюрама. В Бундеслиге гладбахцы идут 5-ми. После старта чемпионата, когда команду разбили в Дортмунде 0:3, «Боруссия» М дважды сыграла вничью и добыла три победы. Предыдущую дома с «Лейпцигом» (1:0).

«Шахтер» пока что второй, но сохраняет за собой статус самой результативной команды УПЛ. Как и перед триумфальным матчем в Мадриде горняки накануне добыли уверенную победу в чемпионате. В этот раз над «Мариуполем» (4:1).

«Шахтер» - «Боруссия» М

Прогноз: Тотал больше 2,5. Коэффициент: 1,66

В 6 из 9 матчах с участием «Боруссии» М в этом сезоне забивалось не менее трех мячей. Что касается «Шахтера», то в этом сезоне 7 из 11 матчей с участием горняков завершились не менее чем с тремя голами. Скорее всего, и эта игра не будет сухой. Все же на кону первое место в группе, три очка существенно поднимут шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Шахтер» - «Боруссия» М

Прогноз: «Боруссия» М забьет во втором тайме. Коэффициент: 1,57

В этом сезоне «Боруссия» М лишь один раз ушла с поля без забитого мяча. Во всех остальных играх гладбахцы не просто забивали, но и обязательно хотя бы один раз отличались после перерыва. Статистика говорит о том, что если и ждать гол от немцев, то с большей долей вероятности он будет во втором тайме.

«Шахтер» - «Боруссия» М

Прогноз: Тотал «Боруссии» М меньше 1,5. Коэффициент: 1,86

«Шахтер» довольно комфортно чувствует себя на НСК «Олимпийский». В чемпионате Украины команда еще не пропускала на этом стадионе более одного мяча. Даже «Интер», вторая по результативности команда прошлого сезона Серии А, не смогла забить горнякам в Киеве. Поэтому можно предположить, что вряд ли у «Боруссии» М получится лучше преуспеть в нападении.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 11:52
    0
    Фортуна девушка изменчивая. Два матча Шахта только благодаря фарту уносила ноги. Сегодня матч третий. Если не будет дикого везения, как раньше, - победа немцев за кф. 2,1. Каштру на вчерашней прессухе все обильно смазал вазелином.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 11:52
    0
    Фортуна девушка изменчивая. Два матча Шахта только благодаря фарту уносила ноги. Сегодня матч третий. Если не будет дикого везения, как раньше, - победа немцев за кф. 2,1. Каштру на вчерашней прессухе все обильно смазал вазелином.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности