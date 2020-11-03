Шахтер - Боруссия М. Прогноз на матч

После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов некоторые болельщики отводили «Шахтеру» и «Боруссии» М борьбу за путевку в Лигу Европы. Но после двух туров команды занимают первое и второе места в группе В. И «Шахтер», и «Боруссия» М уже отобрали очки у «Реала» и «Интера», а теперь им предстоит встретиться в Киеве. К сожалению, игра пройдет без зрителей. И, тем не менее, матч ожидается жаркий, аналитики Parimatch дают командам практически равные шансы на победу.

В обоих матчах Лиги чемпионов «Боруссия» М сыграла вничью с одинаковым счетом 2:2. С «Интером» отметился дублем Лукаку, а с «Реалом» - Тюрам, сын Лилиана Тюрама. В Бундеслиге гладбахцы идут 5-ми. После старта чемпионата, когда команду разбили в Дортмунде 0:3, «Боруссия» М дважды сыграла вничью и добыла три победы. Предыдущую дома с «Лейпцигом» (1:0).

«Шахтер» пока что второй, но сохраняет за собой статус самой результативной команды УПЛ. Как и перед триумфальным матчем в Мадриде горняки накануне добыли уверенную победу в чемпионате. В этот раз над «Мариуполем» (4:1).

«Шахтер» - «Боруссия» М

Прогноз: Тотал больше 2,5. Коэффициент: 1,66

В 6 из 9 матчах с участием «Боруссии» М в этом сезоне забивалось не менее трех мячей. Что касается «Шахтера», то в этом сезоне 7 из 11 матчей с участием горняков завершились не менее чем с тремя голами. Скорее всего, и эта игра не будет сухой. Все же на кону первое место в группе, три очка существенно поднимут шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Шахтер» - «Боруссия» М

Прогноз: «Боруссия» М забьет во втором тайме. Коэффициент: 1,57

В этом сезоне «Боруссия» М лишь один раз ушла с поля без забитого мяча. Во всех остальных играх гладбахцы не просто забивали, но и обязательно хотя бы один раз отличались после перерыва. Статистика говорит о том, что если и ждать гол от немцев, то с большей долей вероятности он будет во втором тайме.

«Шахтер» - «Боруссия» М

Прогноз: Тотал «Боруссии» М меньше 1,5. Коэффициент: 1,86

«Шахтер» довольно комфортно чувствует себя на НСК «Олимпийский». В чемпионате Украины команда еще не пропускала на этом стадионе более одного мяча. Даже «Интер», вторая по результативности команда прошлого сезона Серии А, не смогла забить горнякам в Киеве. Поэтому можно предположить, что вряд ли у «Боруссии» М получится лучше преуспеть в нападении.