Назарий НЫЧ: «После тренировок оставался и бил по пустым воротам»

Нападающий «Львова» – о победном голе в ворота «Ворсклы»

  • 03.11.2020 10:36
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Назарий НЫЧ: «После тренировок оставался и бил по пустым воротам»
© Football.ua. Назарий Ныч

Форвард ПФК «Львов» Назарий Ныч прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (1:0) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги. 

«После тренировок оставался. Мне тренер сказал оставаться и бить по пустым воротам, чтобы я забивал, почувствовал гол на тренировках. И я очень счастлив, что забил и в игре», - сказал Ныч.

Отметим, что несмотря на это поражение, «Ворскла» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. А для «Львова» это первая победа в сезоне.

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Источник — Футбол 1/2/3

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