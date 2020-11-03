Назарий НЫЧ: «После тренировок оставался и бил по пустым воротам»

Форвард ПФК «Львов» Назарий Ныч прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (1:0) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«После тренировок оставался. Мне тренер сказал оставаться и бить по пустым воротам, чтобы я забивал, почувствовал гол на тренировках. И я очень счастлив, что забил и в игре», - сказал Ныч.

Отметим, что несмотря на это поражение, «Ворскла» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. А для «Львова» это первая победа в сезоне.