Денис ЯНАКОВ: «Было бы некрасиво, если бы я праздновал гол в ворота Зари»

Полузащитник «Ингульца» Денис Янаков прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы с Бартуловичем договорились, что с его стороны я исполняю штрафные, с противоположной - он. На тренировках отрабатываем такие удары часто, каждую тренировку.
Гол не праздновал. Все-таки я принадлежу команде «Заря», некрасиво было бы по отношению к ним, если бы я радовался», - сказал Янаков.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.