Денис ЯНАКОВ: «Было бы некрасиво, если бы я праздновал гол в ворота Зари»

Полузащитник «Ингульца» Денис Янаков прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы с Бартуловичем договорились, что с его стороны я исполняю штрафные, с противоположной - он. На тренировках отрабатываем такие удары часто, каждую тренировку.

Гол не праздновал. Все-таки я принадлежу команде «Заря», некрасиво было бы по отношению к ним, если бы я радовался», - сказал Янаков.