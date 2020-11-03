Владимир ЧЕСНАКОВ: «Нам не хватает мастерства»

Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал поражение от «Львова» (0:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Это брак мастерства. Мы контролируем мяч, доходим до штрафной, а потом уже то, что в футболе больше всего ценится - пас последний или удар последний, нам этого не хватает», - сказал Чеснаков.

Отметим, что несмотря на это поражение, «Ворскла» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.