Владимир ЧЕСНАКОВ: «Нам не хватает мастерства»

Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал поражение от «Львова» (0:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.
«Это брак мастерства. Мы контролируем мяч, доходим до штрафной, а потом уже то, что в футболе больше всего ценится - пас последний или удар последний, нам этого не хватает», - сказал Чеснаков.
Отметим, что несмотря на это поражение, «Ворскла» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
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Источник — Футбол 1/2/3
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