Владимир ЧЕСНАКОВ: «Нам не хватает мастерства»

Защитник «Ворсклы» – о минимальном поражении от «Львова»

  • 03.11.2020 08:30
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Нам не хватает мастерства»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал поражение от «Львова» (0:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Это брак мастерства. Мы контролируем мяч, доходим до штрафной, а потом уже то, что в футболе больше всего ценится - пас последний или удар последний, нам этого не хватает», - сказал Чеснаков.

Отметим, что несмотря на это поражение, «Ворскла» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

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Источник — Футбол 1/2/3

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