МАТВИЕНКО: Сколько пропустили, столько и нужно времени, чтобы набрать форму

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о готовности команды накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».
«В принципе, приблизительно так и получилось. Сколько мы пропустили, столько, наверное, и нужно времени, чтобы набрать форму. И вот этот период прошел уже, около двух недель. Хорошо себя чувствую. Готовимся к игре», - сказал Матвиенко.
Матч «Шахтер» – «Боруссия Менхенгладбах» состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 19:55.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.