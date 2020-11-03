МАТВИЕНКО: Сколько пропустили, столько и нужно времени, чтобы набрать форму

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о готовности команды накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

«В принципе, приблизительно так и получилось. Сколько мы пропустили, столько, наверное, и нужно времени, чтобы набрать форму. И вот этот период прошел уже, около двух недель. Хорошо себя чувствую. Готовимся к игре», - сказал Матвиенко.

Матч «Шахтер» – «Боруссия Менхенгладбах» состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 19:55.