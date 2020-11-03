Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «У Аталанты блестящая атака»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Итальянские команды действительно хороши в обороне, они играют очень организованно, их защиту взломать тяжело. Нам предстоит попытаться найти способ это сделать. Не думаю, что у нас были особенные проблемы именно с итальянскими клубами, к тому же это наша первая встреча с «Аталантой».

«Аталанта» - невероятная команда. Мы видели это в прошлом сезоне. Сложно выделить одного-двух игроков, но у них блестящая атака. Необходимо тщательно проанализировать всю команду», - сказал Александер-Арнольд.

Матч «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.