Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «У Аталанты блестящая атака»

Защитник «Ливерпуля» – о сильных сторонах соперника

  • 03.11.2020 07:54
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Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «У Аталанты блестящая атака»
© metro.co.uk. Трент Александер-Арнольд

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Итальянские команды действительно хороши в обороне, они играют очень организованно, их защиту взломать тяжело. Нам предстоит попытаться найти способ это сделать. Не думаю, что у нас были особенные проблемы именно с итальянскими клубами, к тому же это наша первая встреча с «Аталантой».

«Аталанта» - невероятная команда. Мы видели это в прошлом сезоне. Сложно выделить одного-двух игроков, но у них блестящая атака. Необходимо тщательно проанализировать всю команду», - сказал Александер-Арнольд.

Матч «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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