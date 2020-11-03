Юрген КЛОПП: «Аталанта – топовая команда с топ-селекцией»

Наставник «Ливерпуля» высоко оценил итальянский клуб

  • 03.11.2020 07:35
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Юрген КЛОПП: «Аталанта – топовая команда с топ-селекцией»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Пока для нас это самый большой вызов в текущей Лиге чемпионов. «Аталанта» - очень сложный соперник. По своей тактике немного похожи на «Лидс». Это будет тяжелый матч. Топовая команда с топ-селекцией. Очень хорошие игроки, прекрасная организация, на 100 процентов верны своей игровой системе. Они очень умно пользуются сильными сторонами своих игроков.

Мы в непростой ситуации, но из нее надо выбраться. Именно этого я жду от команды. У нас были непростые моменты в прошлом, но мы справлялись. Это слишком ранняя стадия сезона, чтобы зацикливаться на мыслях о своем турнирном положении в различных турнирах», - сказал Клопп.

Матч «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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