Рафаэль ВАРАН: «Интер можно назвать командой без слабых мест»

Защитник «Реала» – о сопернике по предстоящему матче

  • 03.11.2020 07:15
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Рафаэль ВАРАН: «Интер можно назвать командой без слабых мест»
© Daily Express. Рафаэль Варан

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Это правда, что без Серхио Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом. Но ответственность лежит на каждом. Я делаю партнера лучше, а он меня. Оборона - это коллективные усилия.

Я хорошо знаю Ромелу Лукаку, много раз играл против него. Это очень хороший игрок, да и в целом «Интер» можно назвать командой без слабых мест. Хорошо организованный коллектив, который показывает солидную игру. Мы готовы противостоять сильным соперникам», - сказал Варан.

Матч «Реал» – «Интер» состоится во вторник, 3-го ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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