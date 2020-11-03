Рафаэль ВАРАН: «Интер можно назвать командой без слабых мест»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Это правда, что без Серхио Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом. Но ответственность лежит на каждом. Я делаю партнера лучше, а он меня. Оборона - это коллективные усилия.

Я хорошо знаю Ромелу Лукаку, много раз играл против него. Это очень хороший игрок, да и в целом «Интер» можно назвать командой без слабых мест. Хорошо организованный коллектив, который показывает солидную игру. Мы готовы противостоять сильным соперникам», - сказал Варан.

Матч «Реал» – «Интер» состоится во вторник, 3-го ноября. Начало в 22:00 по Киеву.