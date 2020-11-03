Шахтер – Боруссия: прогноз Максима Калиниченко

Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Боруссией».

««Шахтер» сейчас обосновался на первом месте в их группе В. Достаточно уверено и успешно сыграл донецкий клуб со своими именитыми соперниками. Сначала обыграл мадридский «Реал», а затем дома сдержал «Интер», сыграв с ним вничью.

Поэтому странно, что букмекеры особо не верят в победу «Шахтера» в этом матче. Команды имеют почти одинаковые котировки. Немецкая команда даже считается фаворитом. Хотя, следуя тенденции, украинский клуб должен побеждать в этом туре.

Коронавирус уже отпустил команду Луиша Каштру. Сейчас они могут играть оптимальным составом. У команды из Менхенгладбаха тоже в этом плане особо проблем нет.

«Боруссия» тоже сыграла не так плохо, как многие могли бы подумать в этой группе. Собственно, клуб из Менхенгладбаха идет сразу за «Шахтером», уступая ему два очка. В двух своих матчах «Боруссия» смогла сыграть вничью и с «Интером», и с «Реалом». Причем сыграли немцы стабильно – 2:2 в обоих матчах.

Думаю, нас ждет в этом матче интересная схватка. Соперники немного расслабятся после двух тяжелых матчей с фаворитами группы. Поиграют немного в свое удовольствие они. У них также похожая статистика последних матчей – обе команды давно не проигрывали», - сказал Калиниченко.

Матч «Шахтер» - «Боруссия» состоится 3-го ноября, старт в 19:55. Команда Луиша Каштру после двух туров лидирует с 4 пунктами. У «Боруссии» 2 очка.