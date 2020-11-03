СИМЕОНЕ: «Локомотив очень серьезный соперник. Результаты говорят за себя»

Наставник «Атлетико» ожидает непростой матч

  • 03.11.2020 05:23
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СИМЕОНЕ: «Локомотив очень серьезный соперник. Результаты говорят за себя»
© УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом» в третьем туре Лиги чемпионов.

«Нам противостоит очень серьезный соперник. Результаты «Локомотива» в последних 14 матчах говорят сами за себя. В проигранных поединках «Локо» ни разу не уступил с разницей больше, чем в один мяч», - сказал Симеоне.

Матч «Локомотив» - «Атлетико» состоится 3 ноября в Москве. Начало встречи в 19:55 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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