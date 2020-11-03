Хавбек Боруссии: «Рост дает нам преимущество. Возможно забьем с подачи»

Полузащитник «Боруссии» Йонас Хофманн дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Мы анализировали наши физические данные и пришли к выводу, что рост позволяет нам играть уверенней на "втором этаже", и это дает нам некоторое преимущество. Кроме того, за последние несколько недель нам удавалось забивать после подач с угловых. Игра покажет. Возможно, мы сможем забить таким образом и завтра», - сказал Хофманн.

Матч «Шахтер» - «Боруссия» состоится 3-го ноября, старт в 19:55. Команда Луиша Каштру после двух туров лидирует с 4 пунктами. У «Боруссии» 2 очка.