ГАСПЕРИНИ: «Клопп - пример для всех тренеров. Честь играть против него»

Наставник «Аталанты» высказался о матче с «Ливерпулем»

  • 03.11.2020 03:53
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ГАСПЕРИНИ: «Клопп - пример для всех тренеров. Честь играть против него»
© УЕФА

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Юрген Клопп - пример для всех тренеров, это честь играть против него. Ближайшие матчи будут иметь важнейшее значение, мы встречаемся с самой сильной командой группы. Надо заработать какие-то очки, чтобы иметь преимущество перед «Аяксом», во всяком случае в теории. Важен каждый матч.

Похвалы со стороны Клоппа не могут не радовать. К завтрашнему матчу мы подойдем с желанием испытать себя на фоне лучшей команды Европы и мира. Де Роон и Госенс травмированы, остальные могут успеть восстановиться», - сказал Гасперини.

Матч «Аталанта» - «Ливерпуля» состоится 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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