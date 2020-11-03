«Фулхэм» одержал победу над «Вест Бромвичем» в матче седьмого тура АПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0.
События матча
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Ола Айна (Фулхэм).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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