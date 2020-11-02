Антонио КОНТЕ: «Был близок к тому, чтобы возглавить Реал»

Во вторник, 3 ноября «Интер» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Реалом». Наставник «Нерадзурри» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча:

«Реал» — сильный клуб. Он создан для того, чтобы побеждать в Лиге чемпионов. Там играют футболисты, которые уже выигрывали этот турнир несколько раз. Нам предстоит сыграть против команды, которая непонятно как уступила «Шахтеру» и вырвала ничью в матче с «Боруссией» Менхенгладбах.

Мы должны будем терпеть в некоторых моментах. Однако мы приехали, чтобы поставить свою игру. Мы не будем играть как боксер, который зажимается в угол, в надежде потрясти соперника одним ударом. Да, мы много забиваем в текущем сезоне, но можем больше. Игроки «Интера» тренируются, чтобы наладить игру впереди.

Однажды я мог возглавить «Реал» и даже был близок к этому, но отказался принять их предложение. Возможно, еще не пришло подходящее время. Сейчас я сосредоточен на «Интере», и хочу сделать тут важный проект».